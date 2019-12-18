鄉村振興西進潮　他帶「鮮肉設計團隊」深入200年古村

▲蔡幸爵與3名台灣員工。（圖／翻攝海峽之聲，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全面實施鄉村振興戰略，許多台灣社區營造人才也跟著西進發展。台灣民宿客棧協會副會長蔡幸爵今年與浙江麗水溶江鄉的上官坑村合作，要為村子設計恢復村莊200多年前的樣貌，她引入平均年齡20多歲的台灣設計團隊，希望能在古村樣貌恢復的過程中，也加入新的思維，讓村子成為青年願意回來打拚的地方。

上官坑村位於浙江西部山區的自然村，大多村民雖已遷到山下的公路邊，但始建於200多年前的古民居、古祠堂、古池塘等建築仍保存完好，當地政府希望能好好運正這些古建築，讓村落回復過往的樣貌。

溶江鄉黨委書記樓雄華表示，他們希望修舊如舊，但具體如何做還需借鑒更多成熟經驗，「台灣在鄉村社區營造方面有著較長歷史和成熟業態，引進他們的理念或許可以讓上官坑村重獲新生。」

蔡幸爵就這樣開始與上官坑村的合作，她認為，若只是恢復古村的樣貌，反而會在眾多村落中失去獨特性，因此希望加入新的設計思維，將「新與舊」融合在一起。

蔡幸爵從台灣帶來了三、四批平均年齡20出頭的設計團隊，讓他們深入上官坑村了解情況，「當地對我們不僅給予政策幫助和設計理念的尊重，更給予人文關懷。」

蔡幸爵也不只把重心放在建築，更多的是聚焦在村民，她說，項目啟動後，他將重點進行業態引入，把台灣的有機農業、文創商品帶進上官坑村，打造出一個能讓當地青年願意返鄉生活的旅遊休閒村，「如果我有10塊錢，會用3塊錢來打造物，7塊錢來打造人。」

蔡幸爵還說，大陸全面實施鄉村振興戰略，需要引入更多專業人才，「台灣年輕人來大陸就業首先要找到對的路徑，只要有平台、有引導，是樂於來大陸闖出一番天地的。」