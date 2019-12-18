「逼抽菸控制身材」頂尖芭蕾學院爆虐待　舞者遭扯髮罹患厭食症

▲芭蕾舞者在維也納國家歌劇院表演。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

維也納國立歌劇院的芭蕾舞學院多年來在歐洲享有極高聲譽，然而今年4月卻爆出醜聞，有媒體指出內部學員遭受嚴重生理、心理方面的虐待，還傳出性侵事件。近期一項調查發現，芭蕾舞學院的上頭「鼓勵」學生抽菸，希望以此控制體重。

《英國廣播公司》（BBC）、《法新社》（AFP）報導，芭蕾舞學院隸屬維也納知名的國立歌劇院，一個特別委員會正調查學生受到危害的說法，據悉年輕的舞者接受非常嚴酷的訓練、練習與表演日程；委員會負責人倫恩德克勞斯科夫（Susanne Reindl-Krauskopf）表示，學生還被建議開始抽菸，可以保持苗條，而國立歌劇院的主任邁爾（Dominique Meyer）沒有履行監督的職責。

委員會報告指出，很顯然，兒童與青少年都未能免於歧視、疏忽與負面的醫療影響，此外，學生能夠承受的訓練負荷程度未被控管，因此傷害到這些人的健康。

該委員會由政府背書，有3名成員，過去舉行16場聽證會，採訪24人，並於17日證實學生沒有獲得充足的醫療照顧，兒童福祉淪為空談。涉事的芭蕾舞學院創建於1771年，吸引來自世界各地的學生。

醜聞最早於4月爆發，維也納週報Falter發布詳盡的調查結果，聲稱學院採用「19世紀」的方法來培育，年輕舞者挨打、被抓傷直到流血，頭髮也遭扯住，這些學生面臨羞辱身材的言論，還有人罹患厭食症。

維也納國立歌劇院回應，已減少學生表演的次數，給出更多回覆前，會詳細研究這份調查報告。自從指控引發譁然後，芭蕾舞學院就引進教導學生有關營養與身體形象的課程，同時，招募心理學家提供支持。不過，委員會認為這些舉措還不充足。

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