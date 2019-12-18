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轉戰網路！海濤法師《生命電視台》明年1月1日終止有線系統播出

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▲▼海濤法師《生命電視台》宣布2020年1月1日起終止有線電視頻道播出（圖／翻攝生命電視台FB、官網）
▲海濤法師《生命電視台》宣布2020年1月1日起終止有線電視頻道播出（圖／翻攝生命電視台官網）

記者陳世昌／台北報導

由於無力再支付「上架費」，宗教頻道海濤法師《生命電視台》宣布將於2020年1月1日起終止有線電視系統播出，轉戰MOD、YouTube及臉書等網路平台。

《生命電視台》在全台64家有線系統屬於付費上架播出的頻道，播出位置在80之後，根據業界行情價估算，其上架費約每戶每月0.5元，換算全台500萬戶，如果全部都上架每月約250萬元，一年大約在3000萬元。

有線系統業者表示，《生命》台因為預算不夠，已通知無法再支付有線電視上架費，如果系統商可以將頻道調動到後段、免上架費，很樂意授權免費播出，否則決定明年起停止在有線電視播出。

業者分析，影音平台多元化使得有線電視平台已不再是觀眾唯一選擇，且有線平台的上架成本高昂逐漸失去優勢，如果是在YouTube平台播出，不但不用上架費甚至還有廣告分潤可拿。《生命電視台》目前在MOD、YouTube平台都有播出，觀眾也可以在臉書、官網收到影音內容，忠實觀眾仍有機會可以看到。

國家通訊傳播委員會(NCC)平台事業管理處副處長蔡國棟表示，有線電視系統申請《生命電視台》下架或更換，仍需完成NCC法定程序後才可進行，以確保消費者權益。蔡國棟指出，如果該頻道被列為基本頻道，系統商還需先經各縣市費率審議委員會同意，再送NCC完成程序。


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