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智慧錶貴的好、便宜的好？Garmin Venu、Amazfit GTS測給你看

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▲▼Garmin Venu,Amazfit GTS。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Garmin Venu（圓形白色錶款）、Amazfit GTS（方形藍色錶款），下同。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

提到智慧手錶，許多人心中第一個想到的應該就是Apple Watch，不過Apple Watch有其使用限制，必須要與iPhone搭配才能使用；不過其他廠牌的智慧手錶又不是那麼熟悉、價差也大，如果想要入手一只「非蘋」智慧手錶，應該要選什麼樣的價位帶比較好？

這次《ETtoday新聞雲》記者取得了與Apple Watch價格差不多的Garmin Venu（定價13,900元），以及燦坤獨家引進的Amazfit GTS錶款（定價4,395元）兩款不同價位帶的智慧錶進行比較，藉此讓消費者評估，哪一款智慧錶較適合自己。

在外型設計上，Amazfit GTS與Apple Watch一樣採用長方形圓角的設計，而Garmin Venu則是走傳統錶款的圓形設計，Amazfit GTS外型較為陽剛、適合運動使用，而Garmin Venu的外型無論是運動或是搭配衣服都相當合適；而在按鈕的設計上，Garmin Venu在錶殼右側搭載了兩顆扁平的按鍵，而Amazfit GTS則是只有一顆凸起按鈕。

▼Garmin Venu的按鈕是採用兩顆錶平狀的設計，Amazfit GTS則是單一顆凸起。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Garmin Venu,Amazfit GTS。（圖／記者邱倢芯攝）

記者個人認為，在按鈕的設計上Garmin Venu比較方便，因為Amazfit GTS的按鈕較為凸出，在使用的過程中常常不小心會按到、甚至關機。

而在盒裝隨附錶帶上，Garmin Venu附贈的錶帶採用細孔網狀花紋設計，Amazfit GTS則是平滑矽膠錶帶。

▲▼Garmin Venu,Amazfit GTS。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Garmin Venu附贈的錶帶採用細孔網狀花紋設計（上圖），而Amazfit GTS則是平滑矽膠錶帶（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Garmin Venu,Amazfit GTS。（圖／記者邱倢芯攝）
Garmin Venu與Amazfit GTS皆是採用AMOLED螢幕；而在一般消費者最關心的電池續航力上，Amazfit GTS幾乎可說是大勝Garmin Venu，記者在實際配戴一週的情況下（皆未開啟任何運動功能），Garmin Venu約剩下43%的電力，而Amazfit GTS則是剩下84%的電力。

不過原因有可能是因為Garmin Venu會時時偵測使用者的心率，若是透過手機App查看身體數值時，你會發現Venu無時無刻都在幫你偵測心率變化，而GTS則是使用者有需求時，自行按下偵測鈕後，手錶才會幫你偵測心率。

▼Amazfit GTS的心率偵測功能必須要使用者手動開啟。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Garmin Venu,Amazfit GTS。（圖／記者邱倢芯攝）

說到電力，就不得不提到充電方式；Garmin Venu的背面有4個金屬充電接點，只要插上專用線材即可充電；而Amazfit GTS的充電方式則是以磁吸式的方式進行充電，充電頭必須要對應到正確的方向才能進行充電，不過消費者也不需要擔心每次充電會不會需要花時間對點，只要你對應的方向不對，充電頭與錶身的磁性相斥，只有正確的方向才會吸附上去。

▲▼Garmin Venu,Amazfit GTS。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Garmin Venu背面有4個金屬充電接點（上圖）、Amazfit GTS則是以磁吸式的方式進行充電。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Garmin Venu,Amazfit GTS。（圖／記者邱倢芯攝）
不過記者認為，在充電方式上GTS會比Venu充電方式來得更加討喜；因為Venu在插上充電線材後，往往會「臉部著地」，雖然對於機身不會有影響，但是相對於GTS可以平放在桌面上，Venu這點小地方可能會小小地扣分。

▼Garmin Venu充電方式會讓錶面的臉部著地。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Garmin Venu,Amazfit GTS。（圖／記者邱倢芯攝）
在錶面的顯示上，兩者所顯示的內容也不太一樣；在一般的情況下，抬起手看Venu僅會顯示當下的時間，如果想要看其他身理數據，就要動動手指撥動螢幕；而GTS則是會直接顯示時間、天氣狀況、目前燃燒的熱量、心率（須點擊進行偵測），以及當下手錶的電力狀態。記者認為，GTS能直接在錶面顯示當下環境的天氣狀況，以及電力狀態，對於許多使用者來說會比較方便。

▼Amazfit GTS的錶面顯示資訊較多。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Garmin Venu,Amazfit GTS。（圖／記者邱倢芯攝）

在一般的使用情況下（皆不開啟任何運動模式），GTS會在你每日行走步數達標的時候提醒你；而Venu就比較「搞剛」一點，除了步數達標會顯示動畫提醒你之外，像是每日爬樓梯的階層數達標時，也會出現一個小小、可愛的動畫來作為鼓勵。

▼除了每日的走路步數，Garmin Venu就連使用者爬樓梯階層數目達標都會出現可愛的動畫作為鼓勵。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Garmin Venu,Amazfit GTS。（圖／記者邱倢芯攝）
現代人配戴智慧錶，無非就是要收集自己平時的身理數據、檢視今日是否達標，另外像是運動時，也會希望藉由智慧錶來替自己紀錄數據。而這一點Venu與GTS都可以滿足。

▼在開啟運動模式的情況下，無論是Garmin Venu或Amazfit GTS都會幫你即時監測心率，並告訴你現在的心跳是否達到燃脂效果。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Garmin Venu,Amazfit GTS。（圖／記者邱倢芯攝）

不過值得注意的是，Garmin在智慧運動錶這塊領域深耕了相當長的一段時間，所以相對於Amazfit，Garmin的智慧錶運動模式多了許多。根據Amazfit官方資料指出，GTS內建的運動模式總共有12種，且有50公尺防水，因此可配戴GTS下水游泳。

而Garmin Venu預載的運動模式就超過20種，且使用者還可以透過Garmin的App「Garmin Connect」自訂訓練項目，光是在運動模式上的選擇眾多，就覺得13,900元的定價不算貴。

▲▼Garmin Venu,Amazfit GTS。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Garmin Venu光是預載的運動模式就超過20種，就連高爾夫球、滑雪、立槳衝浪等項目都有。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Garmin Venu,Amazfit GTS。（圖／記者邱倢芯攝）
整體而言，以功能性來說Garmin Venu較深得人心，雖然要透過錶面來查看資訊會比Amazfit GTS來得麻煩一點點，不過如果使用手機開啟App，你會發現Garmin的App資訊完整度會高許多，且Venu能時時監測心率這一點，也會比每次都要手動開啟偵測功能來得方便。

不過Amazfit GTS的表現也算是相當不錯，依照4,395元的定價來說，GTS的功能也算是相當齊全，但是在App的設計上相對於Garmin就會顯得比較陽春一些；如果是想要一只單純能收集運動數據，且運動模式需求沒那麼多的使用者，或是想要先入手一只智慧手錶來試試看的消費者，GTS可以做為智慧錶的入門款。

但如果是追求較好的智慧錶效能表現，或者是有較小眾的運動模式需求（如高爾夫、滑雪等），又或者是對於智慧錶的外型與衣服相稱度有要求的消費者，不妨也可以試試看Garmin的錶款。

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