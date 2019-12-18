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年初共機蓄意過海峽中線　嚴德發：IDF捍空防展國軍核心價值

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嚴部長視導空軍部隊　慰勉捍衛空防辛勤奉獻。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者周力行臺南嘉義電

「大家年來各方面的表現都無懈可擊，充分展現我們有信心，也有能力守護家園。」國防部長嚴德發17日前往空軍第一及第四聯隊戰備視導暨春節慰勉，代表三軍統帥蔡英文總統嘉勉空軍健兒捍衛空防、守護家園的辛勤付出與傑出貢獻。

嚴部長上午由空軍參謀長鄭榮豐中將陪同，先後前往空軍臺南與嘉義基地視導，聽取各單位任務簡報、「鳳展案」專報，並前往警戒室了解戰備實況，實地了解IDF經國號戰機後勤維保概況及F-16V戰機各式武器彈藥性能，對我國的空防戰力，嚴部長表達高度信心與肯定。

「養兵千日，用在一時」，嚴部長勗勉時指出，空軍最重要的任務就是捍衛空防，是守護國家安全的第一道防線，國軍官兵們為戰備訓練而辛勞，即是為了在關鍵時刻，捍衛守護我們熱愛的家園。

嚴部長指出，今年3月31日，共機無預警、蓄意通過海峽中線，第一聯隊IDF經國號戰機緊急快速應處，成功捍衛空防，受到國人高度肯定，這就是國軍核心價值的展現，證明「我們無時無刻，隨時隨地都經得起考驗及檢驗」。

嚴部長視導空軍部隊　慰勉捍衛空防辛勤奉獻。（圖／軍聞社）

空軍第四聯隊刻正執行「鳳展專案」F-16V戰機性能接裝任務，嚴部長特別前往聆聽專報，關心進度，為大家加油打氣，同時慰勉辛勞。

嚴部長勉勵，我國是第一個構改F-16V的國家，也許會遭遇許多無法預期的問題，但我們不怕問題，而是要有解決問題的決心與能力；部長要求相關任務須嚴格依照規劃期程，針對安全、品質的把關，以及交接工作，均須嚴謹認真，共同完成任務，使空防戰力提升到更高層次，如期如質完成接裝任務的目標，對於全體官兵的努力，部長也深具信心。

嚴部長回憶他擔任總長ㄧ職，曾前往美國路克基地，慰問我國飛行員時，看到大家在國外精實艱苦的訓練，深刻感受到成為一位優質飛行員的艱辛不易，「在那個時刻，我非常驕傲」，大家要自我期許，扮演好自己的角色，因為「敵人在進步，我們也要更進步」，除了裝備性能提升，人員訓練更要精進，充實戰備。

嚴部長強調，「我們不做軍備競賽，但我們絕對有信心、有能力守護家園」。

「『戰時能作戰，平時能救災』就是國軍的核心價值」，嚴部長並特別前往救護隊慰勉，嘉勉他們平日執行救難任務的卓越奉獻。

嚴部長強調，救護隊就是彰顯救災救難的典型代表，無論是海上救難或專案搜救任務，不分晝夜24小時待命，「這是十分了不起的」，更彰顯了國軍救災救難、高風亮節的義行。

「凡事豫則立」，嚴部長叮嚀各級幹部務須在風險管控、機務安全、天候變化因應等方面，完備相關安全作為與措施，執行各項任務充分整備，維護人員訓練安全，維繫戰力不墜。

嚴部長十分重視訓練的重要性，認為勤訓精練的辛勞是必要，也是應該的，從不同層次、不同階段的演練，從單機到多機、小兵力到大兵力，各式戰術戰法的操演，即是在訓練成為訓練有素，戰技精良的飛行員，這也就是「精兵政策」、「毋恃敵不來，恃吾有以待之」。

最後，嚴部長期勉官兵深切體認，訓練的付出是有代價的，「以少勝多、以寡擊眾」成功的戰史歷歷在目，訓練最終目標就是要展現信心與能力，堅定的告訴國人，「守護家園，國軍絕對做得到！」

嚴部長視導空軍部隊　慰勉捍衛空防辛勤奉獻。（圖／軍聞社）

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