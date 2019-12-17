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受「本地社會事件嚴重打擊」　香港餐飲業失業率飆8年最高

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▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

香港政府17日發表9月至11月失業及就業不足統計數據，其中餐飲服務活動業的失業率更上升至6.2%，是超過8年來的最高水平。勞工及福利局局長羅致光表示，倘若整體經濟繼續轉弱，勞工市場在短期內將會面對更大壓力，政府會密切留意相關發展。

根據香港政府新聞網，香港總就業人數由今年8月至10月的約384萬人，下跌至9月至11月的約383萬人，同期的總勞動人口也減少約13 300人。

此外，9月至11月的失業人數（不經季節性調整）為125,400人，與今年8月至10月的數字相同，就業不足人數由今年8月至10月的45,900人，上升至9月至11月的46,900人，增加約1000人。

羅致光表示，受到本地社會事件嚴重打擊，與消費及旅遊相關行業的失業率上升至5.2%，是3年以來的高位，「經濟情況繼續惡化，令勞工市場進一步放緩。經季節性調整的失業率在2019年9月至11月上升0.1個百分點至3.2%，就業不足率則維持於1.2%。總就業人數的按年跌幅進一步擴大。」

▲▼香港1215和你CHRISTMAS SHOP。（圖／路透）

▲香港近來爆發多起警民衝突。（圖／路透）

本次公佈的失業和就業不足的統計數據，是根據持續進行的「綜合住戶統計調查」結果而編製。二零一九年九月至十一月的統計調查所用的樣本，包括約26,000個住戶，共約74,000人，以代表香港人口的情況。

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