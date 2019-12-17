善用儲蓄險策略曝光！專家提醒重點觀念　克服「流動性風險」荷包穩賺

▲到底該如何理財存錢，一直都是民眾思考的議題。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

儲蓄險明年將調整內容、有較高的機會大幅漲價，消息一出，吸引多數民眾趁年底改版前搶購。錠嵂保險經紀人表示，投資工具一定伴隨著風險，尤其儲蓄險必須克服的是「流動性風險」，但只要觀念正確，找出適合自己的方案，也可以善用儲蓄險「穩穩賺」。

根據中華經濟研究院2017年的調查，台灣民眾最愛的理財工具，第一名是以儲蓄險為主的商業保險，其次是股票、基金、定存和其它工具。然而，錠嵂保經表示，儲蓄險將在2020年調高死亡保障門檻，也就是說，除了保單宣告利率將進入平穩機制，保費也可能跟著保障額度增加而提高。

▲2017年台灣民眾使用的理財工具調查。（圖／記者楊絡懸製圖）

儲蓄險簡單、穩健、報酬率比定存好，也不用時時付出心力，擁有較多優點，但儲蓄險都沒任何風險嗎？錠嵂保經解釋，投資工具一定伴隨風險，但比起房地產或股票的波動，儲蓄險要克服的便是相對簡單的「流動性風險」。

「流動性風險」是用來形容投資人手中資產因缺乏交易方，導致被綁死、無法靈活運用的窘境。錠嵂保經表示，購買儲蓄險時，為了避免提前解約造成損失，必須等待一段時間再領回投資物，關於這種以時間為代價、無法隨意動用資金的風險，也都稱為「流動性風險」。

也就是說，民眾用以購買儲蓄險的資金，必須確保是自己暫時不會用到的「閒錢」；如果會影響生活所需、想利用償還債務，就不該先行購買儲蓄險。此外，自身還得具備夠用以應付緊急狀況的存款或保單，才不會發生「尚未獲得投資報酬前，就先認賠」的局面。

▲任何的理財工具都具有風險，因此在使用前，一定要先了解理財工具的特性與優缺點。（圖／pixabay）

錠嵂保經表示，比起其它投資工具，儲蓄險容易理解、不用頻繁花心力觀察或研究、也不像股票和房地產般有著大起大落的波動，利率亦優於定存，因此，若能作好「不動到資金」的準備，或是選擇「年期適合的商品」以降低風險，儲蓄險便成為非常穩健的投資工資，這也是儲蓄險受民眾歡迎的原因之一。

該如何挑選儲蓄險？錠嵂保經指出，參考的指標通常為保單的「內部報酬率」（IRR），比起預定利率和宣告利率更能反映實際報酬狀況。同時，消費者也可考量自身經濟能力和能承擔的風險，選擇投注金額與年期。無論是何種族群，幾乎都能找到適合自己的方案。

錠嵂保經認為，金管會改革儲蓄險的立意良善，能讓保險公司未來財務較趨穩健，不用承擔太多變數，但對民眾而言，好用的理財工具從此就少了一個。因此，在儲蓄險即將改變之際，除了趕在新制上路前先投保之外，若想安排中老年後的財務規劃，也可以考慮不在改革範圍裡的「年金險」。

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