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儲蓄險購買技巧曝光！專家幫畫3重點「IRR越高越好」　也可參考熱門保單

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▲小資族，存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

▲儲蓄險到底要怎麼買呢？專家提醒3大重點。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

台灣多數民眾利用儲蓄險強迫自己存錢，以規劃未來目標的資金而達成目的。在金管會未來可能會調整儲蓄險的保障門檻，保單「內部報酬率」（IRR）可能下滑，高利率的儲蓄型保單將漸漸消失，引起搶購和詢問。到底該如何挑選儲蓄險？錠嵂保險經紀人提醒3大重點方向，同時也可以參考市面上的熱門保單，並詢問身邊專業的業務人員。

儲蓄險由「壽險」或「年金險」開發而來，功能偏向儲蓄理財，因此保障層面較少。錠嵂保經表示，儲蓄險的規劃沒有一定的標準答案，但必須要依據自身的需求和經濟能力，才可找到適合自己的商品。當民眾不知道該如何選擇時，參考市面上的「熱門保單」也是一個管道，至少報酬不會太差；而購買儲蓄險前仍要注意3大重點。

▲小資族，存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

▲民眾購買儲蓄險前，要先了解保單提供的利率和規則。（圖／pixabay）

重點一：不只看「宣告利率」和「預定利率」，還要了解真正的報酬IRR！

錠嵂保經表示，「預定利率」是保險公司把收到的保費加以運用後，預期可獲得的投資報酬率，是保單設計出來時就已決定好的固定值；「宣告利率」則是將保費投資運用後，再根據實際投資結果及銀行與同業的競爭狀況，定期宣布的利率，會出現在「利率變動型保單」裡。

由於「宣告利率」不是固定值，要了解最新的數據要直接到保險公司官網查詢才準。簡單來說，「預定利率」一定會給予，「宣告利率」則看得到卻不一定吃得到。

錠嵂保經進一步解釋，「宣告利率」與「預定利率」都不是保戶最後得到的真實報酬，比較能作為客觀指標的是「年複利報酬率」，也就是常聽到的「IRR」，又稱「內部報酬率」。IRR會因保費、年期、領回時間的設定而變化，數字越高越好，可用網路上的工具計算出來，做為設定儲蓄險的重要參考。

重點二：外幣與台幣風險大不同！

錠嵂保經表示，儲蓄險有「台幣型」也有「外幣型」，常見外幣如美元、澳幣、日幣、人民幣等。「外幣型保單」因為保費和保險金都是使用外幣，跟「台幣型」相比，保戶還必須承擔「匯率變動」的風險，好處是利率通常都會比「台幣型保單」再高一些。

不過，對本身有出國計畫、移民計畫或是想讓子女到國外留學的民眾，本來就會用到特定外幣，也不怕匯率影響，就很適合購買。

民眾若無上述需求，仍想買外幣保單，錠嵂保經也分享實用觀念：當外幣保單到期時，若匯率不太理想，可先將到期的保險金存於外幣帳戶裡，等到匯率較理想時，再換成新台幣即可。

▲小資族，存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

▲儲蓄險一解約，就會扣除利息和本金，相當不划算，因此購買儲蓄險之前，要先做好財務規劃。（圖／pixabay）

重點三：確認風險能承擔，提前解約有損失

錠嵂保經提醒，銀行定存在繳費期間內解約，本金不會損失，利息則計算天數返還；但如果投保儲蓄險，繳費期間內提前解約，除了利息損失外，本金也會同時失去不少。

因此，購買儲蓄保單前，一定要再三檢視各種風險，不要買超出自己能力範圍或時間過長的商品；也要記得儲蓄險解約時，同樣不如定存方便，需要一些作業時間才能變現，這些都要有心理準備。

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