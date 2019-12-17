　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女僕裝蔡宜芳、吳欣盈街頭送咖啡　新光員工到場應援

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡壁如出席托育長照熱咖啡，相挺三明治世代，蔡壁如,蔡宜芳,吳欣盈（圖／記者楊亞璇攝）

▲蔡宜芳、吳欣盈在街頭送咖啡（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨不分區立委被提名人蔡壁如、吳欣盈與黨籍北市第七選區立委候選人蔡宜芳17日現身南京東路、光復北路口拜票，向民眾發送咖啡。由於新光集團就在附近，一早就有不少員工向吳欣盈領咖啡。吳欣盈笑說，看到很多朋友很開心，這是三角窗好地點，希望台北市能促進更多的經濟。

身穿女僕裝的蔡宜芳受訪表示，我們就來做公僕的，都要傾聽人民的聲音，其實很多法令、法律都是這樣，到底是政府來管大家，還是大家來告訴政府，政府其實是服務的單位，希望不管是立法或是其他民意代表，其實都一樣，是來做公僕的、不是來做官的。

蔡宜芳也讚吳欣盈是非常棒的姊姊，非常溫暖，還有在長照保險這一塊了解透徹，她有向吳欣盈請教。吳欣盈說，她覺得蔡宜芳比較辛苦，信義區跟南松山她要到處跑，每一個巷子、住戶都要相當的了解，也非常的欣賞她。

▲▼蔡壁如出席托育長照熱咖啡，相挺三明治世代，蔡壁如,蔡宜芳,吳欣盈（圖／記者楊亞璇攝）

吳欣盈則踩著布鞋送咖啡，作風親民。被問到掃街開始習慣了嗎？吳欣盈指出，其實掃街就是跟一般在路上走一樣，像之前去海外去考察也是一樣，不管是去非洲的貧民窟還是去土耳其的難民營，其實出去就是要看場合，尊重當地的風情跟文化，其實沒有什麼差異的。

針對外傳民眾黨不分區被提名人賴香伶對吳欣盈有意見，擔心吳欣盈的親資方立場，吳欣盈表示，自己沒有聽過這種說法。

蔡宜芳則緩頰說，其實應該是互相討論，大家也知道一例一休現在出了非常大的問題，不管資方或勞方，一起討論一個比較好的方式，而不是只是依賴任何一個方向，像我們現在不分區名單裡面，資方也有，勞方也有，這樣才是共榮，替大家帶來更好的政策；她強調，我們非常反對什麼事情都只壓一邊，其實很容易出狀況的。

▲▼蔡壁如出席托育長照熱咖啡，相挺三明治世代，蔡壁如,蔡宜芳,吳欣盈（圖／記者楊亞璇攝）

對於在艱困選區是否有信心？蔡宜芳表示，肯定要有信心，要選就要贏，現在面對的四屆的議員、立委，其實還是有其他小黨的，這個選區有五個候選人，只要沒有被邊緣化，大家還記得你，就是一個對年輕人非常大的鼓舞跟幫助。

蔡宜芳指出，其實說真的，叫藍營投給綠營，叫綠營投給藍營，這個票的轉移是非常困難，但是大家都願意給年輕人一個機會，因為它代表的是未來、下一代的希望；掃街會遇到現任委員，其實大家看眼神就知道，他們到底會支持什麼樣的人當然委員長期經營，也非常努力、付出，我們都是希望有一個傳承。

其他人也看了這些…

「分裂投票」韓國瑜最危險　民進黨區域立委30.2%有機會拼過半
「亡昌感」追打韓國瑜政黨票上升至6.9.%　宋楚瑜終橘之戰慘跌剩2.6%
蔡英文46.6%領先韓國瑜　這些人上次投給朱立倫、宋楚瑜

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
快訊／白狼之子涉統戰官來台案　住處遭搜索「一堆公務員闖入」
快訊／「台北市長選舉無效」訴訟　丁守中敗訴確定
游否希首回應古拉：我當時才領2萬　「團長賺多問心無愧」
LIVE／謝和弦現身中天電視台！叼雪茄激喊：我愛台灣
日圓再創1年來新低！換新台幣5萬賺2張環球影城門票
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜認同郭董「0到6歲國家養」：2020是挺韓與非韓陣營的對決

綠黨民調53.8%支持罷韓　王淺秋：民進黨選舉操作而已

慶富案　蘇貞昌：韓國瑜不必把馬政府弊案牽拖到現在

百位律師共同聲明要求司法改革　張善政：司法體系只剩顏色沒有是非！

韓國瑜大罵抹黑「豬八戒們」　賴清德勸：人身攻擊得不到支持

民進黨可望再度「全面執政」　賴清德：有信心但要小心

黃鴻鈞「防蔡英文出奧步」：韓國瑜至少要贏84萬票…未來會加強3議題

雲端最前線／ET民調/選情膠著？北市立委藍坐5搶6綠坐2望3

若沒有順利進國會？　蔡壁如：回北市府只是選項之一

韓國瑜斷旗事件　謝典林「非凶兆」自PO斷旗照：斷棒全壘打一定贏

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

獨立式包廂睡覺、豪華電競設備　法國宅男體驗網咖喊：想搬進去

新北耶誕城／ 鄧紫棋連來2年壓軸登場！　《光年之外》、《句號》超穩LIVE根本吃CD

聯訪中同框韓國瑜「特勤吳彥祖」　她邊指揮邊換拍照角度：快點！

超違和！特勤吳彥祖護衛韓國瑜　眼神高冷...騎著木馬「上上下下」

怕女兒近視！爸嚴格控管看電視時間　她超機靈趴窗戶...吃零食配鄰居卡通

高嘉瑜認同郭董「0到6歲國家養」：2020是挺韓與非韓陣營的對決

綠黨民調53.8%支持罷韓　王淺秋：民進黨選舉操作而已

慶富案　蘇貞昌：韓國瑜不必把馬政府弊案牽拖到現在

百位律師共同聲明要求司法改革　張善政：司法體系只剩顏色沒有是非！

韓國瑜大罵抹黑「豬八戒們」　賴清德勸：人身攻擊得不到支持

民進黨可望再度「全面執政」　賴清德：有信心但要小心

黃鴻鈞「防蔡英文出奧步」：韓國瑜至少要贏84萬票…未來會加強3議題

雲端最前線／ET民調/選情膠著？北市立委藍坐5搶6綠坐2望3

若沒有順利進國會？　蔡壁如：回北市府只是選項之一

韓國瑜斷旗事件　謝典林「非凶兆」自PO斷旗照：斷棒全壘打一定贏

高嘉瑜認同郭董「0到6歲國家養」：2020是挺韓與非韓陣營的對決

吃出年輕好肌膚！5大抗老美肌水果　防皺、助保濕還能美白

綠黨民調53.8%支持罷韓　王淺秋：民進黨選舉操作而已

慶富案　蘇貞昌：韓國瑜不必把馬政府弊案牽拖到現在

百位律師共同聲明要求司法改革　張善政：司法體系只剩顏色沒有是非！

港男酒醉大鬧旅館...橫掃櫃檯嗆：叫警察來！　大鬧2小時還脫衣受檢

台韓鋼材涉「越南加工洗產地」避稅　 美終裁祭最高456％關稅

法鬥走失闖警局討摸摸　暖男警「把屎把尿1個月」終遇失主

溫哥華讀書10年！留學妹一看「整列台灣車廂」秒鼻酸　遊子們都想家了

北市最便宜！家樂福北投店　周圍房價僅3字頭

政治熱門新聞

即／館長：韓辦邀約直播「我答應了」

波特王被讚爆　半年前才被酸沒格調

謝震武談波特王：2016周子瑜秒翻盤

黑韓爆反作用力　上萬韓粉入藍營藏心機

政府不能靠稅收　張善政喊「停砍軍公教年金」

是何庭歡！　館長：韓國瑜本人要來我也不讓他來

小英狂丟7邦交國　馬英九：讓台灣產生亡國感

挺波特王　宋楚瑜：不叫蔡英文總統要叫什麼？

1221高雄遊行韓粉亂？葉元之：反串

陳菊稱害高雄找不到市長　孫大千：留8個爛攤子

董智森質問波特王：你在大陸賺多少？

特勤吳彥祖護韓國瑜搭木馬　畫面超違和

ET民調／國民黨北市立委領先4區

idcc網軍揭密　韓營建立卡神防線

更多熱門

相關新聞

新光金公主角逐立委　吳欣盈：要就做到最好

新光金公主角逐立委　吳欣盈：要就做到最好

民眾黨不分區立委被提名人蔡壁如、吳欣盈今（6）日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，主持人黃暐瀚一開始就問吳欣盈，被稱為「新光金大公主」是否會不高興，吳欣盈對此表示，「不會不高興」。

挨轟「母豬」　蔡宜芳告PTT網友

挨轟「母豬」　蔡宜芳告PTT網友

「新光公主」吳欣盈持有盈盈投資557萬股最多

「新光公主」吳欣盈持有盈盈投資557萬股最多

「新光公主」身價6000萬　比吳怡農還有錢

「新光公主」身價6000萬　比吳怡農還有錢

獨／公主出征！吳欣盈赴黨部開會

獨／公主出征！吳欣盈赴黨部開會

關鍵字：

吳欣盈蔡宜芳

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

手機被撿到警局！女大生認領結局超展開

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

被瑪莎拉蒂撞上！機車男放他走　網愣：慘了

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

涉掏空遠航22億　張綱維藏錢處曝光

七星災變49名礦工罹難　誤送52具棺材竟補滿變死52人

濁水溪捕獲大白蛇　韓粉：雲林出總統

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

淚海！高以翔媽媽：你是我的天使

單身女腹痛送醫　嬰兒滑出才知懷孕

更多

最夯影音

更多
塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？
高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面