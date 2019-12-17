女僕裝蔡宜芳、吳欣盈街頭送咖啡　新光員工到場應援

▲蔡宜芳、吳欣盈在街頭送咖啡（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導



民眾黨不分區立委被提名人蔡壁如、吳欣盈與黨籍北市第七選區立委候選人蔡宜芳17日現身南京東路、光復北路口拜票，向民眾發送咖啡。由於新光集團就在附近，一早就有不少員工向吳欣盈領咖啡。吳欣盈笑說，看到很多朋友很開心，這是三角窗好地點，希望台北市能促進更多的經濟。

身穿女僕裝的蔡宜芳受訪表示，我們就來做公僕的，都要傾聽人民的聲音，其實很多法令、法律都是這樣，到底是政府來管大家，還是大家來告訴政府，政府其實是服務的單位，希望不管是立法或是其他民意代表，其實都一樣，是來做公僕的、不是來做官的。

蔡宜芳也讚吳欣盈是非常棒的姊姊，非常溫暖，還有在長照保險這一塊了解透徹，她有向吳欣盈請教。吳欣盈說，她覺得蔡宜芳比較辛苦，信義區跟南松山她要到處跑，每一個巷子、住戶都要相當的了解，也非常的欣賞她。

吳欣盈則踩著布鞋送咖啡，作風親民。被問到掃街開始習慣了嗎？吳欣盈指出，其實掃街就是跟一般在路上走一樣，像之前去海外去考察也是一樣，不管是去非洲的貧民窟還是去土耳其的難民營，其實出去就是要看場合，尊重當地的風情跟文化，其實沒有什麼差異的。



針對外傳民眾黨不分區被提名人賴香伶對吳欣盈有意見，擔心吳欣盈的親資方立場，吳欣盈表示，自己沒有聽過這種說法。

蔡宜芳則緩頰說，其實應該是互相討論，大家也知道一例一休現在出了非常大的問題，不管資方或勞方，一起討論一個比較好的方式，而不是只是依賴任何一個方向，像我們現在不分區名單裡面，資方也有，勞方也有，這樣才是共榮，替大家帶來更好的政策；她強調，我們非常反對什麼事情都只壓一邊，其實很容易出狀況的。

對於在艱困選區是否有信心？蔡宜芳表示，肯定要有信心，要選就要贏，現在面對的四屆的議員、立委，其實還是有其他小黨的，這個選區有五個候選人，只要沒有被邊緣化，大家還記得你，就是一個對年輕人非常大的鼓舞跟幫助。

蔡宜芳指出，其實說真的，叫藍營投給綠營，叫綠營投給藍營，這個票的轉移是非常困難，但是大家都願意給年輕人一個機會，因為它代表的是未來、下一代的希望；掃街會遇到現任委員，其實大家看眼神就知道，他們到底會支持什麼樣的人當然委員長期經營，也非常努力、付出，我們都是希望有一個傳承。

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