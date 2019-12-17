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超有感！安裝「洗澡神器」電費帳單省6千　暢快沖澡心情不再壓力山大

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▲▼麗源光電瞬熱電熱水器總經理顏家欣專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲麗源光電總經理顏家欣力推自家產品綠瓦數位電熱水器安全省電，目前已在精打細算的房東界建立口碑。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

工作忙碌一整天，許多上班族回到家最愛洗個舒服的熱水澡，有助放鬆不再壓力山大，但是對小資族而言，洗澡時若還得擔心水費、瓦斯費及忽冷忽熱的水溫…心情實在不美麗！其實精打細算的房東早就發現，更換外型時尚又充滿科技感的MIT「綠瓦變頻電熱水器」不只熱得快、水溫穩而且洗澡還能一邊聽音樂，房客滿意度高、租約續不停，就有包租7間套房的房東發現比照隔年同月單期帳單，竟可省高達6千元，超有感擊退吃電怪獸，成為房東房客都愛不釋手的洗澡神器。

▲▼安裝「洗澡神器」電費帳單省6千。（圖／業者提供）

▲有套房包租公改裝綠瓦數位電熱水器後，拿出隔年同期帳單相比，果然電費價差驚人。（圖／業者提供）

自古以來洗澡就是人生大樂事，白居易更曾用：「夜來新沐浴、肌髮舒且柔」愉悅地讚美沐浴盛事，尤其對許多現代人來說，洗澡更像是為了徹底放鬆身心靈、回歸真我的療癒時光；然而每到冬天，多數家庭習慣門窗緊閉導致瓦斯中毒問題頻傳，成為洗澡樂事的一大隱憂。

▲▼綠瓦變頻電熱水器。（圖／業者提供）

▲▼麗源光電瞬熱電熱水器總經理顏家欣專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲數位電熱水器可精準控制水溫，守護使用者安全。

麗源光電總經理顏家欣指出，多數先進國家基於安全、節能等考量，改用電熱水器設備已行之有年，唯獨台灣市場仍有瓦斯熱水器較省錢、不怕停電的迷思，研發技術停滯不前，顏家欣強調，許多新式瓦斯熱水器已非電池式，遇到停電照樣沒熱水，而且瓦斯屬非再生能源又有安全疑慮，隨著台灣已步入高齡社會，高齡者對瓦斯異味、水溫過燙等敏銳度較差而隱藏高風險，建議改用時尚又科技的綠瓦變頻電熱水器，透過電子系統精準控制水溫、偵測溫度過高即自動斷電等功能，會是更安全的選擇。

▲▼麗源光電瞬熱電熱水器總經理顏家欣專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲顏家欣拆解市售電熱水器與綠瓦數位電熱水器相比照，發現內部元件及結構等級差異極大。

▲▼麗源光電瞬熱電熱水器總經理顏家欣專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲左為傳統金屬電熱管使用一段時間後的水垢結晶問題嚴重，右為綠瓦數位電熱水器水電分流結構。

顏家欣表示，過去市售電熱水器洗澡時容易忽冷忽熱且耗電，口碑不佳，這是因為傳統發熱模組採用金屬電熱管直接過水加熱容易附著水垢而降低效能及使用壽命；綠瓦數位電熱水器以獨家專利半導體薄膜發熱技術製作的石英加熱管，獲得多項國家級認證，綠瓦發熱元件採水電分離、不易結水垢、耐酸鹼、耐高溫，熱穩定性好且速度快至5秒內即可加熱至沐浴、日常用水所需的50℃，不擔心等待時間浪費水，又能精準控溫減少熱能浪費，且關水30秒即進入休眠相當省電，萬一溫度過高也能自動斷電避免發生危險。

▲▼安裝「洗澡神器」電費帳單省6千。（圖／業者提供）

▲綠瓦數位電熱水器外型簡約時髦，裝在浴室升級豪宅層次。（圖／業者提供）

由於綠瓦變頻電熱水器適合直接安裝於浴室內，因此品牌特別發揮創新研發力，將音效科技結合熱水器研發出QR101讓使用者邊洗澡也能邊聽音樂哼唱高歌，再也不必擔心潮濕環境損害手機、喇叭等播放設備，而且時髦簡約的外型安裝在浴室立馬升級豪宅層次，因此曾在2017年獲得台灣精品獎；而時尚小巧深受套房房東歡迎的QR-001A電熱水器，同樣也獲得國家級肯定拿下2020年台灣精品獎，5秒瞬熱的舒服水溫讓一般家庭的小寶貝勤洗手、洗屁屁都方便，也能安裝於廚房照顧辛苦的家庭主婦，寒流來襲洗菜洗碗不讓冰水傷玉手，無微不至照顧全家人，為幸福家庭神助攻。

綠瓦數位電熱水器官網>>> ，可於全台特力屋門市選購。

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