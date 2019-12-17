善耕365／國片導演曾禎無私挺公益　逼哭百位心智障礙者與爺奶志工

圖、文／善耕365

決心為弱勢發聲的國片導演曾禎，個人首部執導的電影作品《為你存在的每一天》於12月13日上映。電影上映前，找上《善耕365公益媒合平台》，透過平台的專業，邀請更多公益單位及服務對象、志工一同欣賞電影。映後數位高齡近90歲長輩及志工紛紛哭著走出戲院，感謝導演拍出扣人心弦的電影，期待電影上映後，可以讓大眾更認識心智障礙者，並學會相互包容與共存。

心智障礙者發聲：「希望大家可以不要討厭我們」

受到《善耕365公益媒合平台》邀請，育成基金會的裕民發展中心老師帶著20位心智障礙學生，從北投搭捷運到西門町的影城，短距離的大眾運輸轉乘，對心智障礙學生而言卻是一種挑戰。路途的民眾對心智障礙學生看待眼光不一，猶如電影中，智能發展遲緩的單親媽媽在生活中倍受欺負，頻頻受到不平等的對待，現實的壓迫與社會的歧視，真實的在電影裡反應出。裕民發展中心透過一次次累積的生活經驗及對人群的接觸，逐步訓練著心智障礙學生人際溝通與生活技能，學生真誠的表示：「搭捷運很快樂，希望大家不要討厭我們。」

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導演自掏腰包包場 讓社福沒有負擔

為了讓社福單位，及受照護的對象可以無憂慮的觀賞電影，曾禎導演更是自掏腰包包場，只為讓公益單位沒有包袱的進入戲院，感受熱血感人的電影。此場受邀的社福團體包含了育成基金會裕民發展中心、自閉症總會、華山大同站、玩具銀行志工群、器官捐贈協會、政慧基金會志工群、任林基金會志工群等公益團體觀賞電影。有些心智障礙孩子及獨居長輩平常沒什麼機會到電影院看電影，都很高興導演提供機會，讓他們到影城看電影。觀賞電影之後，孩子們表示這場電影很棒，謝謝導演幫他們發聲。