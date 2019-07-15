善耕365／借鏡法國沙龍文化　花東音樂營250學子激盪新思維

圖、文／善耕365

邁入第6年的「花東青少年合唱音樂營」，由「善耕365公益媒合平台」和「公益平台文化基金會」合辦。有別於往年圍繞在迪士尼系列及歌舞青春的演出，今年營隊主題打破既有框架，從《悲慘世界》出發，融入法國19世紀流行的沙龍討論形式，讓青少年學員分組擔任沙龍主人，培養自主思想，帶領客人以開放的態度討論不同的議題。

個性內向寡言的學員小安告訴我們說，「沒想到可以和大家討論這麼多，原以為沙龍這堂課很沉重，但其實我們什麼都談論，尤其和大家自身經驗相關的討論更是特別熱絡，我們探究臉書和IG對生活的影響、討論多啦A夢對大雄的意義，此外主題式課程，還探討不久前發生燒毀的巴黎聖母院古蹟文化保存的議題。」藉由沙龍的腦力激盪，學員展現及翻轉大眾對於青少年愛玩、不善思考的刻板印象。

「公益平台文化基金會」董事長嚴長壽表示，「感謝所有辛苦付出的台前及幕後的志工，更開心的是，許多早期參加營隊的學員，也紛紛回來營隊成為志工，甚至是營隊幹部，這個轉變令人鼓舞。2019年的暑假非常難忘，看到孩子們共同譜出高水準的《悲慘世界》，讓我彷如身歷法國大革命的歷史中。」今年參與營隊的志工及學員總人數多達250人，營隊成員集結來自全台各地、不同背景的志工、孩子與公益單位的特殊生，在13天營期中學習相互包容、接納不同，凝聚的高度向心力將成為「花東青少年合唱音樂營」持續發酵的強大能量。

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前第一夫人周美青也受邀出席這場於7/13周六由「樂計劃－阿卡貝拉師資培訓營」與「花東青少年合音樂營」攜手合作的演出，周美青對於孩子們重現《悲慘世界》的經典演出讚嘆不已。

《拉拉小手來聽歌》在台東縣均一實驗高中進行連續兩場的演出，在熱心志工和學員的努力之下，圓滿落幕，加上台東在地的熱情民眾親身蒞臨和如雷的掌聲，更是見證及肯定孩子們的完美演出。

