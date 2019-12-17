小資族也能天天開德系進口車！　共享汽車Zipcar祭超狂優惠搶市

▲共享風吹進汽車市場，登台超過兩年的共享汽車Zipcar，主打隨時預約、全車款使用德系進口車，如今再祭出兩大全新優惠積極搶市。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者鍾欣妍／採訪報導

共享風吹進汽車市場，對於喜歡精打細算的消費者來說是一大利多，而登台超過兩年的共享汽車Zipcar，讓有用車需求的消費者可以輕鬆代步，24小時隨時預約也都沒問題，積極搶攻共享經濟商機！

▲▼Zipcar主打全車系使用歐系進口車，民眾李先生實際租車上路，大讚駕駛舒適度很高。（圖／記者楊詩益攝）

在台北工作的民眾鄭先生坦言，平常都搭乘大眾運輸工具上下班，但到外地出差時，有車代步還是比較方便，「本來我都是用租車，發現Zipcar用App就可以訂車，使用時間也很彈性，甚至一個小時也可以使用。」

至於民眾李先生則是租車重度使用者，對於Zipcar車況大讚：「車子裡面非常的乾淨，車況非常的好，歐系車坐起來的話還是比較舒適。」Zipcar抓準消費者的心，主打全車系車款使用德系進口車，強調要在安全性和駕駛舒適度上，都有絕佳使用體驗，力拚市場差異化。

▲▼Zipcar可隨時預約，利用手機App（上圖）或Zipcard（下圖）就可以解鎖車輛。（圖／記者楊詩益攝）

從共享運具服務發展盛況來看，Zipcar行銷副理洪中凱點出：「我們從共享角度重新定義擁有這個名詞，腳踏車、機車跟汽車某種程度上面，只是在滿足消費者不一樣的交通需求。」

Zipcar也趁勢在12月祭出兩大優惠吸客，一是7 to 7精省方案，也就是早上7點後取車，晚上7點前還車，單次最高收費1200元，可使用A1、Golf、Polo等車款，二是多日優惠方案，針對有長期用車需求的消費者， 推出四天、五天、七天不同的價格內容，短短上線短短兩週獲得好評，會員從基本方案轉到收費方案比例成長1.5倍。

▲Zipcar12月祭出兩大全新方案吸客，包含7 to 7優惠和多日優惠。（圖／共享汽車Zipcar提供）

李先生實際使用全新費率後表示，透過精省方案集中在平日白天精華時段用車，晚上不開車，相對日租2千多元，可以省下近一半費用。

目前已經計畫過年長假的李先生，直呼若使用多日方案很划算，「我去其他租車公司一天要花兩千多塊，那我七天下來就要一萬多塊，用Zipcar租四天的話是大概5千多塊，租到七天的時候大概8千塊。」花小錢又能開進口車，Zipcar替消費者打造出隨心享受的愜意生活。