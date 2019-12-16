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批張善政不認識觀光協會　葉菊蘭譏：去Google一下也應該知道

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▲▼台灣觀光協會會長葉菊蘭。（圖／記者呂佳賢攝）

▲葉菊蘭批張善政，不認識台灣觀光協會「去GOOGLE也應該知道」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

國民黨副總統候選人張善政日前批評，前行政院副院長葉菊蘭的觀光協會拿政府很多補助，現在的政府看到某一個觀光協會如果是所謂的藍的人在處理，就給你搞個綠的，搞新的協會，讓綠的人處理。對此，葉菊蘭上午出席活動時回應，他也做過行政院長，不認識台灣觀光協會，去GOOGLE也應該知道，他這樣的批評只只能夠說：他怎麼啦？選舉怎麼讓一個人變這樣，抹黑造謠、顛倒是非。

葉菊蘭上午出席「Tourism 2030全國觀光政策發展會議」受聯訪時回應此事，她說，張善政做過行政院長，不認識台灣觀光協會，去GOOGLE也應該知道，我們今年12/12才剛舉辦63周年年會，每年與一群台灣觀光大使、業者去世界各地辦旅展、推廣會去行銷台灣，也都可以看到成績。同時，我們也扮演相關智庫角色，辦了很多觀光相關產業的特殊議題論壇，稍微GOOGLE、稍微關心一下就了解台灣觀光協會做了哪些事，更不論說我們參與2030台灣觀光政策白皮書研擬。

請繼續往下閱讀...

▲▼台灣觀光協會會長葉菊蘭。（圖／記者呂佳賢攝）

▲葉菊蘭說，張善政的發言傷害到台灣觀光協會，目前保留法律追訴權跟法律顧問做研議。（圖／記者呂佳賢攝）

對於張善政的批評，葉菊蘭說，我只能夠說他怎麼啦？選舉怎麼讓一個人變這樣，抹黑造謠、顛倒是非。她再補充說，不管台灣觀光協會誰做會長，都是接受觀光局的委託，我們不是拿補助案，大家都搞錯了，觀光局根據相關行政法規，針對很多市場要去做推廣，台灣觀光協會是憑企劃書，通過很多評審委員審核才拿到去全世界各地推廣的工作，這其實是非常辛苦的。

葉菊蘭表示，每張單據都要檢核，每張車票、機票都要審到觀光局去，台灣觀光協會63年來歷任會長也都是用這樣的方式，並說，這對觀光協會很多董事、會員朋友都不公平，因為長期以來董事都不分藍綠。

「現在是選舉期間，我們想說這是選舉操作，可是縱使是操作也傷害台灣觀光協會，不是只傷害我個人而已」，葉菊蘭說，針對張善政的發言傷害到台灣觀光協會的名譽，會保留法律追訴權，目前正跟法律顧問做研議。

▲▼交通部長林佳龍出席「全國觀光政策發展會議開幕」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲林佳龍說，台灣觀光協會跟觀光發展協會是兩件事情，張善政搞錯了。（圖／記者呂佳賢攝）

交通部長林佳龍也說，一個當過行政院長的人，搞不清楚什麼是台灣觀光協會、觀光發展協會，台觀觀光協會早成立63年，是由民間跟各相關政府單位出資成立推動觀光的協會，跟這一、兩年成立的另一個協會，是兩件事情，張善政搞錯了。

▲▼國民黨副總統候選人張善政台北公開行程，張善政致詞及堵訪。（圖／記者莊喬迪攝）

▲張善政日前爆前行政院副院長葉菊蘭的觀光協會，「拿了很多政府的補助」。（圖／記者莊喬迪攝）

張善政日前在網路直播中直言，「前行政院副院長葉菊蘭的觀光協會拿了很多政府的補助」、「前交通部觀光局局長賴瑟珍卸任後出任觀光協會理事長，但綠營又弄一個觀光協會讓葉菊蘭主導，很多政府觀光的案子，就給葉菊蘭的協會」。他更說，不亂才怪，政府自己在製造混亂，見不得不是綠營的人在主導協會，將來一些協會要清一清。

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