林佳龍駁卡「愛情摩天輪」　回批韓國瑜：別把政見跳票責任推給別人

▲韓國瑜批交通部卡「愛情摩天輪」，交通部長林佳龍說，不應該把政見跳票責任推給別人。（圖／高市府經發局提供）

記者賴文萱／台北報導

高雄市長韓國瑜去年選舉時提出「愛情摩天輪」政見，計畫遲遲沒有前進，他15日晚間開直播時指出，交通部一直不簽土地協議書，讓計畫無法往下走，批交通部「不要繼續卡高雄市政！」對此，交通部長林佳龍上午受訪時回應，不要只是放話，「這樣不可能讓愛情摩天輪生出來的」，好好溝通、爭取，我們都樂見其成。

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▲林佳龍批韓國瑜，不要只是放話，這樣不可能讓愛情摩天輪生出來。（圖／記者呂佳賢攝）

林佳龍上午陪同總統蔡英文出席「Tourism 2030全國觀光政策發展會議」，接受聯訪時回應愛情摩天輪卡韓議題。他說，韓市長的政見實際上遇到困難，但不應該把責任推給別人，他應該要好好檢視一下土地的取、開發計畫跟許可，這些過程都是需要大家協調的，不要只是放話，如果好好溝通、爭取，我們都是樂見其成。

林佳龍也說，在高雄港這樣重要的地方，配套是什麼，他樂於聽到積極且具體的主張，一定會全力協助，再重申不要只是放話，「這樣不可能讓愛情摩天輪生出來的」。他更說，他可以去看看台中港三井Outlet摩天輪，是如何在2年內生出來，強調韓不要把政見跳票當藉口推給別人。

▲韓國瑜、李四川開直播稱「交通部非常無聊！」，一直不簽土地協議書，讓計畫無法往下走。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

「交通部非常無聊！」韓國瑜昨開直播強調，交通部擺明刁難，一直不簽土地協議書，讓計畫無法往下走。他說，有30幾個團隊加入愛情摩天輪的案子，至少7個把案子遞出來，甚至有英國倫敦之眼的團隊把摩天輪計畫遞出來，卻被交通部卡住。

韓國瑜批交通部，還對外說「從來不卡高雄」，事實上只要是重大的事情，就一直在卡高雄，他在直播中也喊話交通部長林佳龍「請睜大眼睛，不要刁難高雄！」

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