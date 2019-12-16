　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球陸地最低點「登曼冰川」藏海平面下3.5公里　深度是聖母峰的一半

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南極,冰原,南極洲,極地。（圖／記者戴榕萱攝）

▲南極洲全洲約98%的地方被平均厚度1.9公里的冰層覆蓋著。（圖／記者戴榕萱攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）的冰川學研究團隊發現地球陸地的最低點，位於南極洲東部的登曼冰川（Denman Glacier），總長約100公里，寬約20公里，深藏在海平面以下3.5公里，深度幾乎是聖母峰海拔高度的一半。

根據BBC報導，這項研究在本週「美國地球物理聯合會（American Geophysical Union）秋季會議」上，公開研究團隊製作的新南極洲冰架下方的地形輪廓圖「BedMachine Antarctica」，同時也刊登在雜誌《自然地球科學》（Nature Geoscience）。

新南極洲的地圖填補的航空勘測的空白資料，雖然有雷達儀器貫穿南極洲，發射微波電磁脈衝追蹤岩石地形，但是仍有一部份領域是沒數據的。為此，研究團隊領導人莫里格姆（Mathieu Morlighem）博士利用物理學「質量守恆定律」，結合現有的雷達測量和冰運動數據，計算出有多少的冰流過登曼冰川。

如果知道有多少的冰進入山谷，以及其移動速度，就可以計算出冰的體積，即得知谷底的深度和崎嶇的程度。莫里格姆博士表示，「這是陸地上最深的峽谷，根據我們的計算，峽谷在海平面3.5公里以下，流經南極山脈的冰川在其水槽上都會有山脊，而這些山脊是未知的，它們能夠使冰蓋具有彈性」，此項研究將助於了解氣候變化對於地球的影響。

根據美國國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，縮寫為NOAA）的數據，海洋平均的深度為3.6公里。地球最深的地方為西太平洋馬里亞納海溝（Mariana Trench），深度為11公里。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
達人曝AV秘辛！女優「除生理期都在拍片」　月拍20支半年操垮
12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青…父看「關鍵遺書」秒衝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球陸地最低點「登曼冰川」藏海平面下3.5公里　深度是聖母峰的一半

墨西哥郊區農場挖出50具屍體　具是失蹤人口

腹部劇痛送醫！單身女檢查中「嬰兒頭部滑出」　生下男嬰才知懷孕

美國十多家大牌媒體社論齊喊「彈劾川普」　紐時：濫用職權！

日韓局長級會議時隔3年又召開　貿易戰有望緩解

打撈700具屍體！66歲嬤幫埋無名屍：若偷拿財物「早就發大財」

繼珍奶之後...日媒預測：台灣「古早味海綿蛋糕」將風靡全日本

帶保險箱去同學會…東京老翁炫耀「我有上億元」！凌晨遭砸破頭不治

失眠吞藥醒來「全身被剝光」下面痛！　19歲妹睡著遭男友性侵崩潰爆哭

發電站拆除　215米高煙囪隨塵土消失泰晤士河畔

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

全球陸地最低點「登曼冰川」藏海平面下3.5公里　深度是聖母峰的一半

墨西哥郊區農場挖出50具屍體　具是失蹤人口

腹部劇痛送醫！單身女檢查中「嬰兒頭部滑出」　生下男嬰才知懷孕

美國十多家大牌媒體社論齊喊「彈劾川普」　紐時：濫用職權！

日韓局長級會議時隔3年又召開　貿易戰有望緩解

打撈700具屍體！66歲嬤幫埋無名屍：若偷拿財物「早就發大財」

繼珍奶之後...日媒預測：台灣「古早味海綿蛋糕」將風靡全日本

帶保險箱去同學會…東京老翁炫耀「我有上億元」！凌晨遭砸破頭不治

失眠吞藥醒來「全身被剝光」下面痛！　19歲妹睡著遭男友性侵崩潰爆哭

發電站拆除　215米高煙囪隨塵土消失泰晤士河畔

單身一輩子也沒關係的3大星座　水瓶一個人也能自得其樂

這是恐龍！農場牛隻接連消失　5.1公尺長巨鱷是凶手

解放軍002航母可能命名「湖南艦」　月底將舉行成軍典禮

美軍新型自走砲XM1299照片曝光　9公尺超長砲管

新建案佔用都市計畫道路用地　台南市政府施以公權力拆除了

全台首創智慧停車雲端數據平台啟用　黃偉哲：提供有感的智慧停車服務

台南數位文創園區6週年　黃偉哲承諾市府扮演青年創業推手

2019年IG追蹤數最多韓星出爐！BTS排第四　前六名「BLACKPINK包辦五位」

台南自有品牌「上品豚」展售會佳里登場　美食家黃偉哲代言促銷

陳妤安出道...陽帆不插手「我負責接送」：需要時默默幫助

國際熱門新聞

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

越南雪乳妹手機被偷　拒付贖金「竟被流出含蕉片」

一家五口搬家　隔天全部詭異慘死

14歲男孩登山採果　踩到炸彈引爆亡

20歲男打遊戲口渴　誤喝清潔劑慘死

陸客團車禍3死23傷　司機低頭釀禍

環保少女乘車坐地　德鐵：她搭頭等車廂

他面試爽約謊稱「嬤過世」下場超慘

加密貨幣創辦人「身帶40億蜜月猝死」投資者要求開棺見屍

他許願快來開店　漢堡王親自幫圓夢

一覺醒來發大財！她戶頭多11億存款驚呆

抽13年菸「肺塌陷」！帥男插管後悔勸世

17歲少年色鉛筆畫動物　生動有靈性

更多熱門

相關新聞

南極洲3150億噸冰山崩解　學者：無關氣候

南極洲3150億噸冰山崩解　學者：無關氣候

科學家26日透過衛星影像發現，南極洲的阿梅里冰架（Amery Ice Shelf）發生崩解，分離出一塊面積1636平方公里，3150億噸的冰山，目前被取名為D28。斯克里普斯海洋研究所的教授芙里克（Helen Fricker）表示，D28是超過50年以來最大的冰山，但此現象是冰架的正常循環，與氣候變遷無關，「雖然南極洲有許多值得關注的地方，但是目前沒有理由對這個冰架特別警覺。」

南極洲海冰面積3年縮至40年新低

南極洲海冰面積3年縮至40年新低

尼斯湖水怪現身？遠古海洋巨獸出土

尼斯湖水怪現身？遠古海洋巨獸出土

融冰近40年增6倍　80年後海平面上升1.8米

融冰近40年增6倍　80年後海平面上升1.8米

全球首位！美冒險家獨自橫跨南極

全球首位！美冒險家獨自橫跨南極

關鍵字：

南極洲陸地最低點質量守恆

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面