尼斯湖水怪出土？南極洲小島驚見史上最重、7000萬年前「遠古海洋巨獸」

▲科學家相信，出土的史前巨獸是蛇頸龍的一種。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

南極洲驚見一具7000萬年前的巨型海洋生物化石！最近國際研究團隊克服了惡劣的天氣環境，歷經10年努力，在當地一座小島上挖掘出土人類目前已知最重的遠古海洋生物遺骸，因其外觀和神話怪物有著驚人的相似之處，被形容是「尼斯湖水怪」。

《國家地理頻道》雜誌報導，科學家們近期在南極洲深處一座小島，發現了一具7000萬年前的巨大動物遺骸化石，推測重量達15噸，長12米，是有史以來發現最完整地遠古爬行動物化石之一，也是至今最大的動物，他們認為，牠隸屬於蛇頸龍的一種：薄板龍（又名薄板蜥蜴）。

文中提到，因南極洲惡夜的天氣阻礙，挖掘工作一直到2017年才完成，之後又花了很長的時間來識別該生物。研究人員找到了牠大部分骸骨，但沒有頭骨，只有很多碎片樣本，「牠是一種奇怪的蛇頸龍，沒人知道答案…」他們認為，這隻遠古巨獸是蛇頸龍類的代表，也是史上最大的薄板龍「依拉絲莫龍」（elasmosaur），且證據顯示牠在恐龍滅絕前就存在海洋生態系統中。

▲研究團隊在南極洲一座小島上發現史上最重薄板龍化石。（圖／Pixabay）



據悉，薄板龍是蛇頸龍的其中一種，堪稱白堊紀最大的海洋生物之一，屬於遠古海洋爬行類動物，和恐龍生活在同一時代，是一種頭部、頸部都像蛇一樣的巨大生物，海體則有點像海牛。

很多人認為，知名尼斯湖水怪就是蛇頸龍的一種，但恐龍滅絕後，不知為何得以在尼斯湖中生存下來。依據研究團隊新發現的化石骨骸結構，牠外表看起來竟然和傳說神話中的尼斯湖水怪十分相似，有四個鰭，且生活在水中。

事實上，科學家在這之前，曾發現5噸重的薄板龍和11噸重的極泳龍化石，研究人員慎重表示，新發現的薄片龍可能屬於極泳龍類，也不排除是未知物種的可能，目前已查明，該生物應該生存在恐龍滅絕前3萬年，他們相信，依據其牙齒大小推斷，牠是靠吃甲殼類、小魚而生存。

▼外型驚人相似！史前巨獸被形容是尼斯湖水怪。（圖／CFP）

