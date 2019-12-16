涉「刺探美軍基地」被驅逐　中國外交官喊冤：是迷路並非硬闖

▲刺探美軍基地被驅逐，中國外交官喊冤「是迷路並非硬闖。」（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國日前秘密驅逐2名中國駐美大使館外交官，原因是2名外交官在9月時闖入美軍一處有特種部隊駐紮的維吉尼亞州基地，儘管當事外交官表示「是迷路並非硬闖」，但美國仍以「進行諜報活動」為由將2人驅逐，這場事件也是美國1987年驅逐中國使館官員後，再一次有中國使館官員被依「刺探情報」驅逐出境。

根據《紐約時報》報導，知情人士爆料，涉事2名中國外交官9月時與各自的妻子一起開車出門，抵達維吉尼亞州有特種部隊駐紮的秘密基地，哨口警衛發現他們沒有進入基地的資格後，依照程序請他們「開進門」再迴轉離開，但他們卻一直往基地內部行駛，結果驚動基地人員展開追捕，直到被消防車圍捕才停下。

▲中國外交官被指控涉間諜活動，遭美方驅逐出境。（圖／資料照）

儘管2名中國外交官表示，他們是沒有聽懂警衛的指示，才會不小心闖入禁止進入的地方，只是迷路並非硬闖。但美方認為，至少有一名官員與其妻子是以外交官身分掩護的情報人員，也不認為外交官的英文程度會聽不到警衛的指示，懷疑他們迷路闖入基地的說法，因此決定將涉事的外交官驅逐。

報導中，有美國官員表示，近幾個月以來，持有外交護照的中國使館人員越來越大膽，對中國政府交付的隱密工作，明目張膽地進行調查和研究。也有另一名官員認為，中方此舉是在測試基地的戒備程度，如果2人當時可以成功進入基地，對方下次就會派更高階的情報人員行動。