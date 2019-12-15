代號「禿子、蔬菜」！警破大選賭盤　「1對1」手機通訊軟體下注

記者張君豪／台北報導

總統副總統、立法委員大選將至，警方15日宣布破獲國內1大型賭博網站。警方指出，周姓犯嫌（44歲）代理博弈網站「創富」、「老虎」運動網經營國內外職業運動賽事賭博，並接受、媒合賭客開放台灣總統大選「藍綠對決」進行總統候選人對賭，周嫌等人收受總統候選人賭博盤相當謹慎，透過手機通訊軟體以每口最低一萬元新台幣，並抽取5%水錢（手續費）媒合願提供對等金額的賭客對賭，並收受開票的讓分盤。

▲刑事局偵九大隊選前破獲運動賭博網站兼營總統大選賭盤（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵九大隊隊長江嘉勝說明查獲總統賭盤案情。（圖／記者張君豪攝）

警政署、刑事局為確保台灣總統立委大選公平，日前規劃選前「全國同步查緝賭博專案行動」，強力掃蕩六合彩、網路賭博等可能為選舉賭盤簽注管道之不法業者及各式賭博場所。

刑事局偵九大隊日前執行網路情蒐，發現由黃姓、李姓金主委託周姓組頭引進「創富運動網」、「老虎運動網」長期接受國內外賭客線上下注國內外職業球賽，該系列網站光是經營運動賽事賭博，經營才一年獲利就超過48億新台幣，警方暗中埋伏監控，日前收網搜索全台共47處經營點、並逮捕該系列賭博網站上下游總監、股東、代理幹部及職員共34人到案。

▲刑事局偵九大隊選前破獲運動賭博網站兼營總統大選賭盤，查扣大批電腦主機（圖／記者張君豪攝）

新北地檢署檢察官指揮刑事局偵九大隊、新北市警海山分局專案小組成員深入追查，發現周姓大組頭上游的蔡姓、李姓金主等3人更利用手機通訊軟體，提供本次總統大選提供藍綠候選人開票結果讓賭客下注並收取手續費。

警方發現他們收受簽賭方式迥異於一般運動簽賭，不接受網路簽賭，只能透過一對一以手機LINE、微信等通訊軟體方式接受簽注，賭客下注後再尋找同等金額但是簽賭另一陣營候選人獲勝的賭客對賭，居間收取3%～5%不等的水錢。

組頭發現藍綠陣營候選人民調呈現大幅度差距，也接受賭客以猜「贏多少票」方式開出讓分盤供賭客下注，警方表示，由於公佈賭情涉及違反選罷法相關堆定，已把搜扣證舉轉交地檢署深入偵辦。

警方在周、蔡等大組頭身上搜出三支手機，其中通訊軟體有賭客下注各陣營候選人的訊息，成為3人經營選舉賭盤的鐵證，警方發現賭客下注都直接使用數字或簡短代號，例如：「禿子」、「蔬菜」，金額則以萬元為單位，僅用阿拉伯數字藉此規避警方查緝。

警方這次行動查扣大批電腦、行動電話、銀行存摺、隨身碟、六合彩簽注單等簽賭證物等。訊後3人分依賭博、違反選罷法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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