圍捕「撒旦之母炸彈客」引不滿！警開百槍　還被民眾酸：阿文沒死早跑了

圖、文／鏡週刊

涉嫌在國民黨台南後壁黨部放置爆裂物的嫌犯，與警方在高雄市苓雅區的大樓對峙12小時，刑事局長黃明昭還親自南下坐鎮。對峙過程中傳出多聲槍響，最後嫌犯在今（14日）清晨臀部中彈送醫，才化解這場可能釀成死傷的事件。不過卻有對峙現場附近住戶在臉書社團po出一段影片，表示警方開了百餘槍後，竟還對嫌犯狂喊「出來面對」，住戶酸說「阿文沒死早就跑遠了」，對於警方埋伏圍捕嫌犯，卻形成對峙局面相當不滿。

▲警開百餘槍加催淚彈 後壁炸彈客臀部中彈就逮（翻攝自爆怨公社）

台南警方偵辦在國民黨後壁黨部放置爆裂物一案時，合作單位刑事局偵八大隊接獲線報，指綽號「阿文」的吳姓炸彈客，躲藏在高雄市苓雅區的一棟大樓內，遂會同高雄市警方前往埋伏逮捕嫌犯，不料跟監身影疑被吳嫌發現，最後演變成警匪對峙12小時的局面，刑事局長黃明昭為此也親自南下高雄監控現場以防再出狀況。

過程中警方除了找親友來對吳嫌喊話，還與嫌犯互相駁火百餘槍，大動作攻堅驚動附近的居民，有住戶就在臉書社團《爆怨公社》po出影片，只見現場槍聲大作，警方還丟擲催淚彈和震撼彈，過程猶如逮捕槍擊要犯的規模。

有居民就在臉書上抱怨，指出歹徒僅一人，警方不僅有大批警力優勢還出動特警，連「什麼局長（指黃明昭）都出來指揮了」，結果竟還槍戰2次開了近百槍，開完槍又還進行溫情喊話叫「阿文出來面對」，質疑說「阿文要是沒死早就跑遠了吧？」。

也有民眾質疑表示，媒體原報導說警方一開始不敢攻堅，是因吳嫌身上疑似綁有炸彈，手上又有引爆器，房內似乎也有其他爆裂物，最後卻敢跟嫌犯駁火槍戰，那一開始的消息是真是假？

質疑民眾氣憤表示，若是真的，萬一子彈引發爆炸波及附近居民，誰該負責？若是假的，那警方在面對危險分子，情資掌握不確實的狀況下，竟還進行埋伏圍捕引發對峙，簡直是兒戲！今年全台已有多起警匪對峙事件，不管如何，此次事件告一段落後，警方都應出面交代清楚整個偵辦過程，檢討到底是哪個搜捕環節出現問題，別再以為無人死傷就可以過關，也別再拿一般人民的性命開玩笑！



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