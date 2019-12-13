烏俄衝突難取得重大突破　歐盟對俄羅斯制裁「再延長半年」

▲歐盟決定對俄羅斯的經濟制裁再延長半年。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

由於烏克蘭境內的衝突尚未解決，歐盟各國領導人12日在歐盟峰會上達成共識，決定對俄羅斯的經濟制裁再延長半年，至明年7月。一直在推動歐洲國家與俄羅斯關係的破冰的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，「以目前的狀況來看，還沒到放寬對俄羅斯制裁的時機。」

綜合外媒報導，烏克蘭、俄羅斯、法國和德國領導人9日在巴黎舉行四方會談，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會後再舉行雙邊會談，雙方同意採取一些措施來緩和烏克蘭東部緊張局勢，但在終結5年戰爭的問題上無法取得突破，因此歐盟領導人決定再延長對俄羅斯的經濟制裁。

▲2014年7月馬航MH17客機墜毀烏克蘭、俄羅斯邊境。（圖／達志影像／路透社）

歐盟在2014年3月俄羅斯占領原屬烏克蘭的克里米亞之後，開始對俄羅斯祭出經濟制裁，內容涉及能源、國防和金融等領域，限制進口部分俄羅斯商品。

2014年7月，馬來西亞航空MH17班機自阿姆斯特丹飛往吉隆坡、途經東烏克蘭上空時遭飛彈擊落，造成機上298人全部罹難。歐盟因此對俄羅斯採取更嚴厲的措施，每6個月會更新一次，目前的措施將於明年1月31日到期，決定將制裁延長至2020年7月。

而俄羅斯對歐盟也採取了反制措施，主要包括限制進口歐盟農產品；俄羅斯總統普丁今年6月參加年度「與普京直接連線」節目時曾表示，過去5年，歐盟對俄制裁給自身造成的經濟損失遠超過俄羅斯蒙受的損失。

