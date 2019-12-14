OL報復劈腿前男友！酒吧發洩「揪多人一夜情」　醒悟想結婚卻慘得愛滋

▲OL報復劈腿前男友，酒吧發洩「揪多人一夜情」，醒悟想結婚卻慘患愛滋。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

湖北省十堰市疾病預防中心日前公布該市愛滋病患者數量，同時也分享了多則感染患者的染病過程。其中有一名28歲女子張琴（化名）因為前男友背叛，氣得她天天流連在酒吧喝酒、找一夜情，不料當她好不容易又交到男友且準備結婚時，才發現自己已經罹患愛滋病。

根據大陸《十堰晚報》報導，張琴1年多前在廣州省工作時，結識了一名張姓男子，雙方很快陷入熱戀成為情侶、甚至進一步同居，白天各自上班，晚上就回到租處享受二人世界，然而不久後她卻發現張男劈腿她人，自尊心很強的她選擇立刻與張男分手。

張琴失戀後開始一個人到酒吧喝酒，甚至發洩似的與多人發生性關係，在她看來這是對前男友的最好報復，直到2019年春節過年後，她在家人的勸說下重新振作，並且透過家人介紹進入十堰市一間企業上班，8月份更認識了現任陳姓男友、重拾對愛情的渴望。

▲張琴想與現任陳姓男友結婚時，卻發現自己已經得了愛滋病。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

兩人交往後很快就決定結婚，互相見過家長後準備領結婚證，張琴則為此到醫院進行了婚檢，不料醫生幾天後告訴她，她可能已經感染愛滋病，建議到其他醫院複檢確認，但其他醫院的結果仍沒有改變。

張琴經多次考量後，決定不能害了愛她的男友，因此把病情全部告訴男友，同時主動提出分手，目前十堰市西苑醫院積極治療。

十堰市西苑醫院感染科醫生馬書榮表示，他分享上述病例，主要是希望通過感染者的經歷，提醒市民一定要遠離不安全性行為，對於長期有危險性行為的女性，更應該定期就醫檢查。