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國安3人出庭私菸案都做無罪答辯！　黃柏維喊：我只是幫忙搬貨

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記者孫于珊／台北報導

台北地院13日針對國安私菸案召開準備程序庭，上午傳喚了前華航空品處副總邱彰信及管制組員工陳彥穎2人之後，下午再傳喚國安局上士駕駛劉尊彰、押車官黃柏維及特勤人員潘秉忠出庭。3人均做「無罪答辯」，黃甚至覺得自己被冠上貪污等重罪感到「很無助」，因為自己只是好心留下來幫忙。

▲▼私菸案國安局押車官黃柏維。（圖／記者孫于珊攝）

▲私菸案國安局押車官黃柏維出庭否認犯罪，並對此深感「無助」。（圖／記者孫于珊攝）

黃柏維在庭上表示，他是具有特勤人員身分的駕駛，任務為專機接護，負責總統安全等事宜，當時因看到同仁還在搬運菸品貨物才去幫忙，不過結束後，原本應乘坐的大福特汽車已離去，只好坐上貨車，不料竟因如此就被起訴，「如果當時坐上大福特是不是就沒事了？我真的好無助......。」

劉尊彰也鏗鏘有力地表達「否認」犯罪！而潘秉忠也懇求法官給予無罪，因為他說他只是依勤務輪值表執行勤務，並無圖利或逃漏稅等犯意。其律師也補充表示，潘只是依排班出勤的維安駕駛，對於菸品的訂購細節完全沒有參與也不知情，所以對於起訴指稱的犯意聯絡、依職務上影響力使關務人員免驗放行等部分皆不成立，且強調「納稅義務人是華航公司！」

▼私菸案國安局特勤人員潘秉忠也懇求法官給予無罪。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼私菸案國安局特勤人員潘秉忠。（圖／記者孫于珊攝）

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