桃園休閒農區精品伴手禮發表　休憩也能品嚐特有美食與產品

▲向陽農場的「向日葵茶包盒」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

選購伴手禮，桃園休閒農業區特色多。「2019桃園市休閒農業區精品伴手禮暨農業體驗衍生性商品」，13日於市府廣場舉辦發表暨成果展。出席活動的市長鄭文燦指出，展出各休閒農業區的限定商品都別具特色，歡迎市民朋友到休閒農業區遊憩時，也能品嚐休區特有的美食與產品。

▲桃園市休閒農業區精品伴手禮發表會暨農業體驗衍生性商品成果展。（圖／市府提供）

鄭文燦說，桃園在升格前無劃設休閒農業區，升格後以10個休閒農業區、100個休閒農場為目標積極推廣，目前已完成8個休閒農業區劃定，今（2019）年則提送申請大溪區康莊、龜山區楓茶米及新屋區海洋客家等3個休閒農業區，另有近90家休閒農場申請籌設。

▲溪海休閒農業區林園居民宿的「冰烤地瓜」。（圖／記者楊淑媛攝）

農業局長郭承泉表示，市府積極輔導各休閒農場推出特色商品，今年推出包括蓮花園休閒農業區大田蓮農場的「埤之果_冷凍蓮子休閒包」、向陽農場「向日葵茶包盒」、大古山休閒農業區山腳鹿場「小鹿DIY組合」、溪海休閒農業區林園居民宿「冰烤地瓜」、大北坑休閒農業區山水緣庭園景觀餐廳「蒲燒秋刀魚」、大北坑小吃「美人豆干」、楊梅休閒農業區耀輝牧場「鮮奶手工饅頭」，以及坑子溪休閒農業區双源魚菜蚯共生農場的「蔬菜袋」。

▲大北坑休閒農業區山水緣庭園景觀餐廳「蒲燒秋刀魚」。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，市府也協助深具發展潛力的商品，開發成精品伴手禮，例如坑子溪休閒農業區小木屋休閒農場的「澳洲茶樹精油禮盒」，以及申請中的大溪區康莊休閒農業區豆佐和風料理餐廳的「溪湯葉」，提供遊客不一樣的伴手禮選擇，另有部分休閒農業區業者提供DIY手作體驗活動。

▲▼桃園市休閒農業區精品伴手禮發表會暨農業體驗衍生性商品成果展。（圖／市府提供）

包括市府農業局長郭承泉、桃園區長陳玉明、龜山區長呂緣、大溪區公所主任秘書吳清曉、台灣休閒農業學會理事長顏建賢、蓮花園休閒農業區副理事長林錦堂、溪海休閒農業發展協會劉健勳理事長、大三元休閒農業發展協會鄧敦仁理事長、台七桃花源休閒農業發展協會林志勇總幹事、坑子溪休閒農業區推動協進會黃孟麗理事長、康莊休閒農業發展協會簡榮瑞理事長、楓茶米休閒農業發展協會林柏嵐總幹事、秀才休閒農業發展協會黃耀祿理事長、業者（大田蓮花餐廳、向陽農場、山腳鹿場、林園居民宿、山水緣庭園景觀餐廳、耀輝牧場、小木屋休閒農場、豆佐和風料理餐廳、双源魚菜蚯共生農場、大北坑小吃）均一同出席活動。

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