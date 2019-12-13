　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園休閒農區精品伴手禮發表　休憩也能品嚐特有美食與產品

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園休閒農區精品伴手禮發表

▲向陽農場的「向日葵茶包盒」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

選購伴手禮，桃園休閒農業區特色多。「2019桃園市休閒農業區精品伴手禮暨農業體驗衍生性商品」，13日於市府廣場舉辦發表暨成果展。出席活動的市長鄭文燦指出，展出各休閒農業區的限定商品都別具特色，歡迎市民朋友到休閒農業區遊憩時，也能品嚐休區特有的美食與產品。

▲桃園休閒農區精品伴手禮發表

▲桃園市休閒農業區精品伴手禮發表會暨農業體驗衍生性商品成果展。（圖／市府提供）

鄭文燦說，桃園在升格前無劃設休閒農業區，升格後以10個休閒農業區、100個休閒農場為目標積極推廣，目前已完成8個休閒農業區劃定，今（2019）年則提送申請大溪區康莊、龜山區楓茶米及新屋區海洋客家等3個休閒農業區，另有近90家休閒農場申請籌設。

▲桃園休閒農區精品伴手禮發表

▲溪海休閒農業區林園居民宿的「冰烤地瓜」。（圖／記者楊淑媛攝）

農業局長郭承泉表示，市府積極輔導各休閒農場推出特色商品，今年推出包括蓮花園休閒農業區大田蓮農場的「埤之果_冷凍蓮子休閒包」、向陽農場「向日葵茶包盒」、大古山休閒農業區山腳鹿場「小鹿DIY組合」、溪海休閒農業區林園居民宿「冰烤地瓜」、大北坑休閒農業區山水緣庭園景觀餐廳「蒲燒秋刀魚」、大北坑小吃「美人豆干」、楊梅休閒農業區耀輝牧場「鮮奶手工饅頭」，以及坑子溪休閒農業區双源魚菜蚯共生農場的「蔬菜袋」。

▲桃園休閒農區精品伴手禮發表

▲大北坑休閒農業區山水緣庭園景觀餐廳「蒲燒秋刀魚」。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，市府也協助深具發展潛力的商品，開發成精品伴手禮，例如坑子溪休閒農業區小木屋休閒農場的「澳洲茶樹精油禮盒」，以及申請中的大溪區康莊休閒農業區豆佐和風料理餐廳的「溪湯葉」，提供遊客不一樣的伴手禮選擇，另有部分休閒農業區業者提供DIY手作體驗活動。

▲桃園休閒農區精品伴手禮發表

▲▼桃園市休閒農業區精品伴手禮發表會暨農業體驗衍生性商品成果展。（圖／市府提供）▲桃園休閒農區精品伴手禮發表

包括市府農業局長郭承泉、桃園區長陳玉明、龜山區長呂緣、大溪區公所主任秘書吳清曉、台灣休閒農業學會理事長顏建賢、蓮花園休閒農業區副理事長林錦堂、溪海休閒農業發展協會劉健勳理事長、大三元休閒農業發展協會鄧敦仁理事長、台七桃花源休閒農業發展協會林志勇總幹事、坑子溪休閒農業區推動協進會黃孟麗理事長、康莊休閒農業發展協會簡榮瑞理事長、楓茶米休閒農業發展協會林柏嵐總幹事、秀才休閒農業發展協會黃耀祿理事長、業者（大田蓮花餐廳、向陽農場、山腳鹿場、林園居民宿、山水緣庭園景觀餐廳、耀輝牧場、小木屋休閒農場、豆佐和風料理餐廳、双源魚菜蚯共生農場、大北坑小吃）均一同出席活動。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
補班日有3天！2020年「懶人版」6大連假攻略...彈性放假
「重啟核四公投」連署人數達門檻！中選會：編號17案成立
薯條整包倒餐盤吃　速食店員工急勸「最好不要」曝2大原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園休閒農區精品伴手禮發表　休憩也能品嚐特有美食與產品

台東縣今年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽熱鬧展開

災前紮實訓練災時智慧管控　黃偉哲：全力提升救災安全

台東「太平溪路堤共構計畫」　將於路跑活動後通車

守護海洋環境　台東縣離島居民認養海灘成果豐碩

成功搶救到院前瀕死病患　特頒贈「生命之星獎座」

蘇花142.7公里砂石車翻覆　駕駛受傷送醫路段單線雙向通行

台東縣衛生局推廣長者健康　獲「食尚社區營養五告讚」2殊榮

新北表揚績優地政人員　侯友宜期勉翻轉城市風貌

台灣健康城市暨高齡友善頒獎　台東縣獲4項創新成果優良獎

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

桃園休閒農區精品伴手禮發表　休憩也能品嚐特有美食與產品

台東縣今年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽熱鬧展開

災前紮實訓練災時智慧管控　黃偉哲：全力提升救災安全

台東「太平溪路堤共構計畫」　將於路跑活動後通車

守護海洋環境　台東縣離島居民認養海灘成果豐碩

成功搶救到院前瀕死病患　特頒贈「生命之星獎座」

蘇花142.7公里砂石車翻覆　駕駛受傷送醫路段單線雙向通行

台東縣衛生局推廣長者健康　獲「食尚社區營養五告讚」2殊榮

新北表揚績優地政人員　侯友宜期勉翻轉城市風貌

台灣健康城市暨高齡友善頒獎　台東縣獲4項創新成果優良獎

睡醒手麻爆！醫授「速成3招」擺脫折磨...上班族、學生必看

永豐銀開放銀行API　交易金額倍增

首例！國壽、易遊網推「旅平險一站式服務」　5步驟輕鬆投保

中職／周思齊打擊習慣解密　看到5、6才心安

4月起體重急降…上皇后美智子頻繁嘔吐帶血！醫院診斷：疑精神壓力

不斷更新／英大選保守黨確定取得326席　強生：脫歐是無法反駁的決定

開頭必喊「阿咪豆腐~」！大媽客運爽聊　她請Google小姐當壞人...全場憋笑

東森全台募集「美麗站長」0成本、3步驟賺現金回饋

斗六隔熱紙工廠拌膠引火濃煙竄天　一人燒傷送醫...空污監測啟動

出道13年「第一次拿掉放大片」　魏蔓曝「眼睛狀態」：想面對真實自己

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

地方熱門新聞

三義小貨車翻覆　夫妻1脫困1命危　　

家樂福秀泰攜手　北港經濟新巔峰

國寶級職人顏振發：為台灣而畫　

桃市府成立　友善香港小組

中市府宣示：雙十免費公車明年上路

降低車速利器　桃園啟用「實體減速台」

淡水紅樹林木棧步道12/14重新開放

車撞國小圍牆「氣囊全彈出」

12天狂吸22.8億　Big City穩坐最狂周年慶

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

唐心北爬山時疑發生心肌梗塞過世

小黃司機大利多　計程車汰舊換新補助再放寬

維新黨：應收回外澳阿拉伯小白宮

張榮振種出超級甜哈蜜瓜　消費者紛按讚

更多熱門

關鍵字：

桃園休閒農業區精品伴手禮

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針進肚皮」

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面