新北再創「全國第一」！　侯友宜：污水接管突破100萬戶

▲侯友宜至新店區參與後巷彩繪。（圖／新北市政府提供，以下同）



記者呂欣玫／新北報導

新北市政府積極推動汙水下水道建設，12月接管戶數正式突破100萬戶，市府也將完工後巷結合彩繪。新北市長侯友宜13日表示，新北市的污水接管到今年底達到100萬戶，是全國第一名，也是我們努力了22年所達成的一個成果，另外，後巷的違建遏止，不但讓汙水能夠改善，也能達成公共安全。



侯友宜表示，最後這幾年我們全力衝刺，像今年就接管有8萬多戶，可以說是佔六都的一半，新北市對污水接管改善整個環境衛生，因為後巷污水的接管，可以讓病媒蚊、老鼠、蟑螂一掃而光，改變環境衛生。更重要的是，後巷有400條巷弄已經彩繪完畢，長達13公里，不只環境衛生變好，後巷也變得更美麗，讓所有民眾在一個好的、舒適的環境裡過好生活。

侯友宜說，接下來還要繼續努力，污水接管雖然達到89.7%，但是還要繼續往前走，因為後面的接管是越來越困難，但是我們會全力以赴，我要在這裡謝謝中央的支持，也要謝謝地方的民意代表，尤其議員跟里長跟住戶的溝通，讓我們在施作上變得非常順暢，所以現在的民眾都很願意來跟新北市最辛苦的水利局，所謂的「忍者龜」最辛苦的同仁配合來改善環境衛生，讓新北市越來越好、越來越進步。



另外，汙水下水道施作最大的阻礙，就是要先拆除居家後巷違建，對此，新北市府在完成污水接管後，藉由後巷牆面彩繪，增加市民休憩空間，也能有效防止「二次違建」。侯友宜表示，接管初期往往遇到居民反彈，經過市府溝通協調，態度逐漸轉為接受，甚至民眾看到施工後的成果，現在還會主動諮詢、爭取建設，未來市府也將持續推動，給市民乾淨整潔的後巷。



水利局表示，本次與公益團體合作，給身心障礙孩童一個創作天地，美化社區牆面，提供市民休憩、通勤、通學及日常生活往來便道，目前已完成400條後巷彩繪，面積達2萬9,000平方公尺，長度約1萬3,000公尺，增添新北城市新風貌。