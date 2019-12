全球唯1例罕病！英2歲女童「舌頭擋氣管無法呼吸」　動完手術再也不能哭

▲凱爾派翠克史奎頓(Isla Kilpatrick-Screaton)出生就受罕見疾病所苦,氣管切開術後情況才逐漸穩定。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者張靖榕/綜合外電報導

英國2歲女童凱爾派翠克史奎頓(Isla Kilpatrick-Screaton)出生時,就患有全世界僅她1例的罕見疾病,由於心臟問題和舌頭容易堵住窄小的氣管,使得她常因無法呼吸而嚎啕大哭,短短2年時間不斷進出醫院,最後動了氣管切開術,卻再也不能哭了。

英國《鏡報》(Mirror)報導,36歲的凱爾(Kyle)和33歲的史黛西(Stacey)住在萊斯特( Leicester)市中心,兩人在凱爾派翠克史奎頓(以下簡稱史奎頓)之前,還生了一個大女兒佩姬(Paige),身體機能一切正常,但在史奎頓出生後,一家陷入掙扎而令人憐惜的處境。

皮膚蒼白、眼窩凹陷的史奎頓,因患有全世界僅1例的下頷骨不典型增生(mandibuloacral dysplasia),必須承受身體各種異常,包括骨骼成長問題和皮膚異色,還有心臟問題及細小氣管。她第一次出院後不久就因全身發紫,必須立刻再送回醫院去;10個月大時,在急救下從鬼門關前被搶回來,但醫師發現只要一有不開心,她的舌頭就會擋住窄小氣管的空氣流動,讓她瞬間變得無法呼吸。

動完氣管切開術後,史奎頓已經沒有了窒息的危險,卻必須永遠失去哭的能力。史黛西說,原本因為無法呼吸老是在哭的孩子,現在突然變得完全沒有哭聲了,「很讓人心碎」。

凱爾描述史奎頓出生頭幾分鐘的景象,顯得很不真實,「感覺就像我們正在看電視節目,而不是確切發生在我們身上的事。」史奎頓現在已經會說一些字詞,但主要還是靠手語溝通。遺傳諮詢師告訴凱爾和史黛西,由於史奎頓是獨一無二的案例,數名諮詢師正一起研究她的狀況,好在未來能夠幫助其他相同情況的孩子。

