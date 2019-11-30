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高雄靜思堂「i郵箱」　提供智慧型郵遞服務

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▲▼中華郵政自民國105年推廣「i郵箱」以來，首次結合慈濟道場規劃辦理，全臺第一個在靜思堂啟用，就落腳在高雄市三民區的靜思堂，除了推廣郵政便民服務，也能傳遞社區民眾親近慈濟道場之意。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　 文／林佳予

歲末年終，高雄郵局為提供更多元、便捷的用郵服務，前進社區推廣民眾如何使用「i郵箱」交寄及領取郵件，11月30日上午配合慈濟高雄靜思堂社區歲末祝福感恩活動，在靜思書軒大廳及戶外大愛廣場舉行「i郵箱啟用儀式」，這是中華郵政自民國105年推廣「i郵箱」以來，首次結合慈濟道場規劃辦理，全臺第一個在靜思堂啟用，就落腳在高雄市三民區的靜思堂，除了推廣郵政便民服務，也能傳遞社區民眾親近慈濟道場之意。

高雄郵局邱鴻恩局長表示，「i郵箱」是一種全新的智慧型郵遞服務，慈濟高雄靜思堂i郵箱，為全臺灣慈濟靜思堂首座設立i郵箱地點，具有指標性的意義，希望藉由此次活動，讓慈濟的師兄姐以及附近社區民眾都能認識i郵箱，進而善加利用i郵箱24小時自助交寄及領取郵件服務。

▲▼中華郵政自民國105年推廣「i郵箱」以來，首次結合慈濟道場規劃辦理，全臺第一個在靜思堂啟用，就落腳在高雄市三民區的靜思堂，除了推廣郵政便民服務，也能傳遞社區民眾親近慈濟道場之意。（圖／慈濟基金會提供）

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正式揭幕啟用儀式活動，由高雄郵局邱鴻恩局長、花蓮靜思精舍師父、高雄靜思堂數名資深志工師兄姐，並邀請灣內里社區民眾及代表等貴賓共襄盛舉。活動現場立即提供與會來賓及現場民眾進行i郵箱交寄及取件體驗，在場民眾熱情參與，體驗後紛紛表示，i郵箱操作簡單、方便，免去跑郵局或在家等包裹的麻煩。

▲▼中華郵政自民國105年推廣「i郵箱」以來，首次結合慈濟道場規劃辦理，全臺第一個在靜思堂啟用，就落腳在高雄市三民區的靜思堂，除了推廣郵政便民服務，也能傳遞社區民眾親近慈濟道場之意。（圖／慈濟基金會提供）

高雄郵局自2016年起陸續於郵局、火車站、校園、社區、家樂福、愛國超市等地設置「i郵箱」，提供24小時全年無休的寄、取件服務，目前i郵箱服務遍布全臺，包括澎湖、金門、馬祖及偏鄉郵局，未來將持續於人潮密集處設置，預計2019年底完成2000座i郵箱，以達普及、便民服務宗旨，歡迎民眾多加利用i郵箱。

▲▼中華郵政自民國105年推廣「i郵箱」以來，首次結合慈濟道場規劃辦理，全臺第一個在靜思堂啟用，就落腳在高雄市三民區的靜思堂，除了推廣郵政便民服務，也能傳遞社區民眾親近慈濟道場之意。（圖／慈濟基金會提供）

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