遠航停業苦主現身！合作業者嘆「108張機票成壁紙」：被倒了20萬元

▲遠東航空櫃台退票人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空宣佈明日起全面停業，不只旅遊業者一片哀嚎，與遠航有合作的業者也是叫苦連天。序邦設計公司總經理林基銘表示，近期與遠航合作設計旅展櫃位，設計金額其中3成以機票支付，如今遠航倒了，機票等於成了壁紙，無奈嘆「被倒了20萬元」。

林基銘表示，已與遠航合作5年，每次都是3成以機票支付的方式處理，這次拿到的包括100張的國內線、8張國際線的機票，明年陸續到期，如今遠航倒閉，等於機票成為廢紙，20萬元直接泡湯。

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林基銘說，6月業界就盛傳遠航資金有問題，在找人接手經營，10月時曾有某公司監察提醒他「遠航經營狀況不好」。還有業者指出，昨晚開始就陸續有人被遠航跳票，拿不到說好的費用。

▲遠東航空櫃台退票人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

此外，過去在遠航資金被掏空換董事長時，也有業者5000萬元的保證金拿不回來，最後法院判決只拿回3％、150萬元，有業者表示，自遠航董事長張綱維接手以來，業界都盛傳遠航有資金問題，如今終於爆發停業。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，交通部明知道遠航有經營困難，卻非得像復興航空倒閉事件一樣，出事了才要找人，又找不到人，給消費者、旅行業者添麻煩，呼籲應建立履約責任保險，否則出事後，業者找不到人賠償，十分無辜。