旅行公會「粗估損失上億元」！怒嗆遠航：根本是惡性倒閉

▲遠東航空櫃台出現詢問退票的人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃凱翊／綜合報導

旅行公會12日下午緊急召開記者會，針對遠東航空無預警停止營業一事發表聲明，要求遠航要負起責任，怒批停飛讓所有人措手不及，「根本是惡性倒閉」，粗估此次旅行社損失金額將高達上億元。

旅行公會理事長蕭博仁在記者會上表示，不能每次發生此種較大事情時，就要求旅行社出面承擔，讓旅客先簽轉回來，「難道所有的錢又要旅行社代墊嗎？」，要求民航局應成立「航空機票履約制度」，強制規範航空公司要保障消費者和旅行社權益。

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▲旅行公會理事長蕭博仁在記者會上怒批遠航。（圖／旅行公會提供）

理事長也提到，兩個禮拜前旅行業者就已連絡不上遠航董座張綱維，當時就覺得有點不太對勁，也有聽到他借錢的消息，但沒有獲得證實，沒想到遠航員工今(12日)天上午進公司後，就突然收到宣告停飛的公文，怒批「這次根本是惡性倒閉」。

面對記者提問，旅行公會表示，目前所有受到影響的旅行社旅客人數，還在統計當中，但粗估旅行社總損失將高達上億，旅客簽轉、影響行程的損失不能全要旅行社負責，「民航局應該要給我們一個答案」。

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▲業者表示，兩個禮拜前遠航董事長張綱維對訊息就已不讀不回。（圖／記者林敬旻攝）

旅行公會聲明稿全文：

遠東航空無預警停止營運案 聲明稿



本會要求交通部及交通部民航局等相關單位，應重視旅行業者權益



針對遠東航空今日無預警宣佈自明日起全面停飛，本會緊急連絡交通部及交通部民航局應重視並保障消費者及旅行業者權益，並強烈要求主管機關儘速擬定善後處理機制。



一.本會自復興航空無預警停飛/航空罷工事件/航空公司無預警取消航 班...等各航空事件時，即一再提出要求交通部應責成民航局強制航空公司設立「航空機票履約制度」， 民航法應強制規範航空公司成立機票 履約制度、保障消費者及旅行社權益，在此本會再次強烈呼籲並要求交 通部主管機關要正視並提出有效的因應善後方案。



同時，這次遠東倒閉事件，目前滯留在外地的旅客包含個人及團體，交通主管機關應儘速負責安排回程機位及相關費用。

二.遠東航空應交通部民航局法規要求，有一筆保證金由民航局託管，目前此保證金的流向/正確金額/未來使用方式，本會要求交通部民航局應馬上公開說明。本會同時要求此保證金款項應當視為對消費者(退票.簽轉)及旅行社業者(滯留在外返回之必要性支出.全額匯款訂金.退票)之履約保證，必需優先償付給消費者及旅行社業者。

最後本會呼籲政府相關單位，應儘快成立專案小組做好善後處理。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會 理事長 蕭博仁 2019年12月12日