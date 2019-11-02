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社會 社會焦點 保障人權

「房子裡面有鬼」！他2樓房間點燃棉被：不要再住了...揹爺爺逃出火場

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火災示意圖。（圖／達志影像）

▲林男說房子有鬼，一把火燒掉一家人的安身之所。（示意圖／達志影像）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名林姓男子2017年被醫師診斷出，因吸食安非他命引發被害妄想、多疑、易怒、破壞等行為。他認為，同住一屋的姑姑有問題，爺爺會中風都是因為姑姑帶朋友回家狂歡，也曾向爺爺說「這間房子不要再住了」等語，更放火燒了住家。法院審理後，依放火燒燬現供人使用之住宅罪，判他有期徒刑7年1月。可上訴。

判決書指出，林男與爺爺、姑姑一起住，2018年9月22日凌晨1時許，竟在2樓房間內拿出打火機點燃棉被，導致2樓天花板全燒毀倒塌，3樓底板也燒沒了，東西全掉落2樓。事發時，林男帶著爺爺逃出住家，並向警方坦承是自己放的火。

雖然林男表示自己不是故意的，但警方查出，他火災發生前曾下樓向爺爺說，「這間房子不要再住了」，揹著爺爺逃出火場時，也稱「房子裡面有鬼，以後有錢再買一間好的給你住」。另外，林男也對姑姑感到不滿，指控她會帶不良友人回家飲酒作樂，覺得是姑姑的這些友人害爺爺中風。

檢方、法院檢視各項事證後，皆認為林男有燒毀住宅的動機，此外，他深夜不顧屋內年邁、行動不便的爺爺以及左鄰右舍，仍故意放火，讓親人頓失安身之所，影響公共危險，依放火燒燬現供人使用之住宅罪，判處他有期徒刑7年1月。全案仍可上訴。

越想越不對勁！

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