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打造最強小7！無人店「X-STORE3」插旗高雄　首化身咖啡館、小酒吧超狂

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▲▼7-ELEVEN未來超商「X-STORE3」。（圖／業者提供）

▲小7未來超商「X-STORE3」高雄星海灣門市。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／綜合報導

繼去年於台北陸續開設2間無人店後，小7宣佈進軍南台灣，結合X-STORE、Big7、品牌複合打造國內首創「複合+智能」的「X-STORE3」，除科技設備全面升級之外，最大特色就是首度結合複合店經營型態，整合「自助體驗區」、「迷你商店」及「Big7複合店」，包括超商、咖啡、閱讀、烘焙、現打啤酒等一店俱全，預計明（13）日正式開幕。

▲▼7-ELEVEN未來超商「X-STORE3」。（圖／業者提供）

▲「X-STORE3」店裝潢增添溫度感。

「X-STORE 3」星海灣門市風格大走繽紛路線，選用鮮豔黃色配色搭配木質，增添了不少溫度感，該店首創一店多享經營模式並擁3大特色包括「體驗性」、「娛樂性」及「教育性」，其中，體驗性部分讓消費者一走進店內就可用臉部辨識「智能入店閘門」，也將全新升級辨識引擎及icash2.0刷卡，再新增OPEN POINT APP入店等3大入店方式，增添更多便利性。

娛樂性則是看準消費者對於智能購物模式抱持高度興趣，引進「咖啡智FUN機」、「QR CODE掃描式咖啡機」，並全新升級「自助結帳系統」，不僅可配合商品檔期優惠、更具OPEN POINT會員累點功能，尤其結帳時可使用多元支付模式，包括悠遊卡、icash2.0、一卡通、OPEN錢包、icashpay與人臉辨識結帳系統（FACEPAY），等，滿足各種需求。

▲▼7-ELEVEN未來超商「X-STORE3」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN未來超商「X-STORE3」。

至於2大新購物體驗，首推的「QR CODE掃描式咖啡機」可滿足於想購買咖啡及其他商品之消費者，結帳時可多選購咖啡部分，領取QR CODE單子後再到掃描式咖啡機掃描QR CODE領取咖啡。另一是可用電子票證支付的「咖啡智FUN機」，只要一張icash2.0，免店員、免下載程式、免預約，「35秒4步驟」就能自行製作一杯CITY CAFE。另「X-STORE3」最具特色的莫過於超商化身小酒吧、咖啡館，小7在2樓打造全新「Big7複合店」，首創「柏克金啤酒複合店」提供現打啤酒，另外還有不可思議咖啡、博客來、現烤烘焙等，通通在一店就能享用到底。

▲▼7-ELEVEN未來超商「X-STORE3」。（圖／業者提供）

▲▼「X-STORE3」結合自助體驗區、迷你商店及Big7複合店。

▲▼7-ELEVEN未來超商「X-STORE3」。（圖／業者提供）

最後教育性部分，除「X-STORE3」特別導入「AI全類別銷售預測系統」，訂貨可經由系統自動產出訂貨值，除將天氣等因子納入評估，還能比對該門市去年同期業績表現，有效降低與改善門市缺貨情況，未來也將運用「人流辨識」服務，監測該商圈人流情況，提供更有效之情報，估最高每日可省下約2小時訂貨時間。X-STORE3星海灣門市將於明日正式開幕，下午4時開放消費者入店體驗。

X-STORE3 星海灣門市

地址：高雄市前鎮區林森三路1號)
營業時間：X-STORE自助體驗區24小時、「Big 7複合店」07:00-23:00

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