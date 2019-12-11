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Google揭曉台灣年度搜尋排行榜　台劇《與惡》居榜首、韓國瑜蟬聯人物榜首

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▲《我們與惡的距離》于卉喬嗆賈靜雯。（圖／公視提供）

▲《我們與惡的距離》奪下Google 2019年度搜尋排行榜第一名。（圖／公視提供）

記者邱倢芯／台北報導

Google今（11）日揭曉了台灣2019年度搜尋排行榜，台劇《我們與惡的距離》劇情反映台灣社會多項議題，不僅受到高度討論，也讓戲劇內容首度奪下 Google 快速竄升關鍵字總榜冠軍。另外，四年一度的「世界12強棒球賽」，比賽結果攸關2020年東京奧運參賽資格，也獲得台灣網友熱切關注。

Google台灣總經理林雅芳指出，今年排行榜總榜中，影劇內容仍占據多個名額，排行榜第一名的《我們與惡的距離》，是台灣首部探討隨機殺人的社會寫實劇，取材自近年多起社會事件，亦討論新聞產業困境、思覺失調症等議題，劇情深刻在全台引起熱烈話題。另一方面，古裝劇依舊在全台引起熱搜，從上榜的《小女花不棄》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》及《皓鑭傳》則可以看到今年受到網友關注的劇情題材相當多元。

▼Google 2019年快速竄升關鍵字。（圖／翻攝自Google官方部落格）

▲▼Google公佈年度搜尋排行榜。（圖／翻攝自Google官方部落格）

此外，本屆「世界12強棒球賽」，中華隊一路殺進複賽，更創下一級賽事對韓國的最大分差贏球紀錄，為期兩週的賽程也在台掀起一陣棒球熱。

除了影劇　台灣人也相當關心政經、社會議題

另一方面，除了影視內容與體育賽事，還有許多國內、外政經議題及災害事故，今年也特別受到台灣網友關切。長達17天的「長榮罷工」，引發社會對於航空業勞資雙方權益的激烈討論，分別登上年度關鍵字總榜第六名及快速竄升議題第三名。

而「香港反送中」事件牽涉人權議題與社會運動，不僅在國際上備受關切，在台灣也是網友們相當關心的焦點話題。另外，舉國震驚的「南方澳大橋斷裂」意外，以及造成動畫產業重大損失的「京都動畫縱火案」皆影響甚鉅，也造成網友高度熱議。

此外，由於2020年總統大選在即，相關人物亦獲網友高度關注。「韓國瑜」從九合一選舉到總統大選，連續兩年蟬聯人物及政治人物雙榜第一；參加國民黨黨內初選的鴻海科技集團創辦人「郭台銘」，則以政治素人之姿，一舉登上快速竄升人物總榜，以及政治人物排行榜第二名。

此外，有別於過去政治人物榜單上多為候選人、民意代表，今年則有競選團隊發言人隨之上榜。韓國瑜競選辦公室發言人「何庭歡」，以及在國民黨內初選負責郭台銘陣營對外發言、後來名列親民黨不分區立委參選人的「蔡沁瑜」皆出身媒體圈，都引發網友熱搜，雙雙登上快速竄升政治人物排行榜。

▼Google搜尋2019年快速竄升人物。（圖／翻攝自Google官方部落格）

▲▼Google公佈年度搜尋排行榜。（圖／翻攝自Google官方部落格）

驚悚題材電影也相當吸睛

恐怖驚悚題材的電影，在今年相當吸引台灣網友關注。不只《小丑》登上快速竄升關鍵字總榜第九名及電影榜單第一名，《返校》和《寄生上流》也分佔電影榜單第三、六名，打破前兩年多為動作冒險電影名列前茅之勢。

由同名恐怖解謎電腦遊戲改編的電影《返校》，透過驚悚又扣人心弦的劇情，探討台灣白色恐怖時期歷史，引起熱烈討論，也使國片擠身排行榜前三名。韓國黑色幽默驚悚劇情片《寄生上流》，劇情針對當代社會沈重的貧富議題展開一連串思辨，獲得今年坎城影展金棕櫚獎。

「如何」、「怎麼」也成熱門關鍵字

除了具體的關鍵字之外，Google也發現了台灣人一項有趣的搜尋行為，那就是台灣網友們常用來搜尋解決辦法的「如何...」、「怎麼...」年度關鍵字快速竄升排行榜。

在「怎麼...」排行榜中，除了包括過去熱搜和消除身體病痛與不適有關的「頭痛怎麼辦」、「鼻塞怎麼辦」等，更能看到網友們運用「怎麼...」來查詢生活、習俗及娛樂相關問題的資訊，像是「紅包怎麼包」、「酪梨怎麼吃」、「妞妞怎麼玩」等。

而快速竄升的「如何...」關鍵字中，其中包括與今年話題時事有關的「秋冬旅遊補助如何申請」以及「資遣費如何計算」，仍可看到台灣人透過搜尋「如何...」來獲取資訊，或是瞭解偏向自我實踐的目標該如何達成。有趣的是，同樣是查詢資訊，比起「撿紅點怎麼玩」、「BMI怎麼算」這些有個簡單、快速答案的「怎麼...」問題，「如何賺錢」或是「如何學好英文」等「如何...」的問題，通常可能需要透過更多進一步的搜尋來尋找因人而異的解答。

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