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東森自然美今年業績飆升8成　王令麟親訪各店士氣大振：明年一定更賺！

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▲▼王令麟到台中自然美廣三SOGO和秀泰專櫃為同仁加油打氣。（圖／ETtoday）

▲東森集團總裁王令麟(中)今天(12/11)親自到台中廣三SOGO東森自然美Spa美容中心為同仁加油打氣。(圖／ETtoday)

記者曾雅玲／台中、新竹綜合報導

東森合併擁有48年歷史的自然美之後，積極展店並整合全集團資源，靠著東森購物線上銷售、線下導客，果然讓業績大飆升，東森自然美今年在台灣的業績，比2018年成長高達80%！東森集團總裁王令麟今天(12/11)特別親自走訪台中直營店和新竹竹北加盟店，為同仁和加盟主加油打氣，在自然美優質產品和集團資源挹注下，信心十足：明年一定更賺！

▲▼王令麟到台中自然美廣三SOGO和秀泰專櫃為同仁加油打氣。（圖／ETtoday）

東森自然美11月初進駐台中秀泰生活百貨開設專櫃，集團總裁王令麟(右2)今天親自前往視察。(圖／ETtoday)

東森自然美積極拓展版圖，透過多元型態開立百貨專櫃、SPA店，今年9月進駐台中廣三SOGO百貨一樓美妝保養專櫃、11月初在台中秀泰生活百貨一樓開設專櫃，11月底再於廣三百貨四樓設立SPA美容中心，與一樓保養專櫃複合經營，讓消費者不再只是能靠櫃諮詢、購買產品，針對任何肌膚問題，都能馬上進行專業肌膚檢測，提供合適的臉部SPA護理課程服務，讓中台灣的女性消費者能在此一次享受到全方位的美容美體服務。

王令麟總裁今天先前往台中秀泰生活百貨一樓的自然美專櫃，以及廣三SOGO百貨一樓自然美專櫃及四樓的SPA店，給予員工同仁打氣，王令麟指出，今年2019年直營店比去年2018年業績成長80%，相當可觀，東森去年接手自然美時，只有2家直營店，目前已經增開7店達到9家，預計在明年2020年朝向開大型旗艦店拓展，目標將增加到15~18家。

▲▼自然美竹北店 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟(左2)今天親自到東森自然美新竹竹北二店為加盟老師郭子菁(左1)加油打氣。(圖／記者徐文彬攝)

開立直營店的同時，東森自然美也積極拓展加盟店，廣邀對美容產業有興趣的加盟主創業或轉換品牌加入東森自然美的經營，在王令麟總裁親自領軍展現的強烈企圖心、東森+自然美雙重品牌力、東森集團資源整合...等多重優勢下，吸引許多加盟店主「帶槍投靠」，今年2019年已新增40家，讓加盟店數快速成長達272家。

王令麟總裁數度走訪全台加盟店，今天傍晚即從台中趕赴東森自然美新竹竹北二店，為加盟主郭子菁老師加油打氣，傳達東森秉持嚴選產品、提供最好的會員服務，更親自試用產品和課程，「人證、物證、科學做見證」的經營理念。郭子菁老師9月初才從其他品牌轉換到東森自然美旗下，即耗資二百萬打造擁有5間美容室的竹北二店，且信心十足要再開第二家店。郭子菁指出，當初自己是先使用自然美的產品，讓自己曾因醫美受到損害的肌膚獲得修復，對東森自然美300多種的產品力非常有信心，再加上看好東森購物880萬會員的導客機制及集團豐沛的資源，因此投入東森自然美的經營。

▲▼自然美竹北店 。（圖／記者徐文彬攝）

東森自然美新竹竹北二店。(圖／記者徐文彬攝)

王令麟表示，東森自然美的產品深受消費者的喜愛，因此能夠迅速展店，讓自然美的業績獲得極大助益，同時，因為有線下開店，也能擴大提供東森購物廣大會員更好的服務，讓會員滿意度高達90%。而王令麟親自走訪全台各加盟店，主持老師都說，經營自然美多年下來，因為自己都會使用產品和課程，第一賺到皮膚好、第二賺到錢，更因幫助消費者改善肌膚，第三就是賺到許多朋友，「三賺」的行業，真的很值得投入！

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