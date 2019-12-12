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車體180度翻覆！老公踹開玻璃「2兒女」安全　她揭「背向乘坐」重要性

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▲▼車體180度翻覆！老公踹開玻璃「2兒女」安全　她揭「背向乘坐」重要性。（圖／高興女網友授權提供）

▲高女丈夫疑似打瞌睡，導致整輛車180度翻覆。（圖／高姓女網友授權提供，下同）

網搜小組／鄒鎮宇報導

「安全座椅非常重要！」高姓女網友一家人日前吃完喜宴，回家時發生180度翻車意外，最終車體近乎全毀、車廂內的物品四散，但好在她與丈夫都有繫上安全帶，兒女都「背向乘坐」兒童安全座椅，才讓一家人免於受到嚴重的傷害。

高女在個人臉書PO出這段經歷，希望可以藉由自家人的遭遇宣傳「背向乘坐」的重要性；她說，一家人7日參加喜宴回程，疑似吃飽後愛睏導致偏離，直接往道路右邊猛衝，好在及時閃開電線桿，但也翻轉180度後撞擊停下。

請繼續往下閱讀...

「爸爸一臉自責…」高女說，因為安全氣囊爆開，老公確認沒事後立刻爬出車外並踹開玻璃窗，將在後座的子女們救出並等待救援，「警察一路驚奇我們不幸中大幸，救護人員也謹慎的檢查我們四口，真心慶幸都有乖乖坐安全椅，所以才會僅是些微擦傷跟外傷」。

▲▼車體180度翻覆！老公踹開玻璃「2兒女」安全　她揭「背向乘坐」重要性。（圖／高興女網友授權提供）

▲▼高女的兒子臉部受傷，女兒則毫髮無傷。

▲▼車體180度翻覆！老公踹開玻璃「2兒女」安全　她揭「背向乘坐」重要性。（圖／高興女網友授權提供）

高女表示，出車禍的確是家長的失誤，但希望可以透過自身經歷告知大家「安全座椅非常重要」的觀念，這次因購買安全座椅後、以背向的方式安放，才能讓兒女僅受輕傷，否則後果不堪設想，「向後安全椅能坐多久是多久，別說什麼會不舒服」。

此外，她感謝警察辛苦地幫忙做筆錄、救護人員以及媽祖醫院醫療團隊，另外當時有許多路人停下車幫忙，並拿外套給女兒穿，讓她們非常感動。

▲▼車體180度翻覆！老公踹開玻璃「2兒女」安全　她揭「背向乘坐」重要性。（圖／高興女網友授權提供）

▲孩子們的爸爸非常自責。

該文PO出後吸引6200多名網友留言、近4000人分享，「沒事就好！安全椅真的很重要」、「還好人都平安沒事！！安全座椅真的非常重要！！大人繫安全帶也很重要」、「我看完都流淚了，真的很感動你們同是安全汽座的堅持者」、「果然平時有注意安全帶和安全座椅的使用，在關鍵時刻就會保護自己和家人」、「看到車子慘狀真的要感謝安全座椅」。

據了解，安全座椅採取「後向乘坐」，因車體正面撞擊的力道會被分散到安全座椅背部，此時孩子的身體會安全地被包覆，讓傷害降到最低；反之，「正向乘坐」的話容易被巨大的力量往前甩，造成嚴重的傷害，因此許多專家都會推薦孩子乘坐安全座椅的年齡越長越好。

▼高女指出，「背向乘坐」讓她的兒女免於受到嚴重的傷害。（圖／高姓女網友授權提供）

▲▼車體180度翻覆！老公踹開玻璃「2兒女」安全　她揭「背向乘坐」重要性。（圖／高興女網友授權提供）

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