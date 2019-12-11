「保單健檢一疊資料」神煩！錠嵂保經開發AI智能　拍照上傳系統…數分鐘搞定保障分析

▲錠嵂保經開發「AI智能保單健診系統」，大幅縮短保單健診的時間。左二為錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

為了協助保險業務同仁，業者持續精進保險科技發展，提供更快速、簡便的保單應用服務。錠嵂保險經紀人11日宣布首創開發出「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務，預計錠嵂業務同仁未來均可使用此套AI系統。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，台灣醫療水準日新月異，新醫療技術的誕生及二代健保DRGS實施，舊有保單條款不一定能夠因應支付新醫療技術費用，例如達文西手術，動輒需自費10多萬元；部份以前需要住院開刀的手術，現在用門診手術即可完成，理賠項目已不符使用，造成買了保險，卻無法完整分擔風險的狀況。民眾更應該定期進行保單健診，適時補強保障規畫內容，才能有效發揮保險風險控制的本質。

▲錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙。（圖／記者楊絡懸攝）

趙惠仙說，業務員協助客戶進行保單健診，從中提出建議，必須先從一疊「保單資料」整理分析，逐一核對理賠的項目，再製作成易讀的建議書及表格後，最後才約客戶見面說明講解，整段流程往往需要花費1至2星期的時間。尤其台灣保單滲透率高達20%，每人平均投保2.5張以上，也就是說，保險業在台灣呈現出被需要的發展，最有趣的事情是，10人中至少有9.5個人不知道自己到底買了什麼保單，「這樣的需求也是我們在意的。」

「我的想法是，必須釋放保險業務員的時間，把省下的時間充實自我、加強與客戶的溝通，這塊就是AI無法取代業務員的專業。」趙惠仙說，錠嵂保經花了1年時間，與洽吧智能及昇華科技合作研發「錠嵂AI智能保單健診系統」，採用先進的「光學字元辨識技術」（Optical Character Recognition, OCR）辨識技術並結合雲端險種資料庫，保戶可直接用手機拍下擁有的保單內容首頁，數分鐘後，系統就直接從資料庫抓下對應的保單資料並比對判斷，再彙整出現有的保障概況，提供給業務員進行診斷與建議，也縮短了業務同仁與客戶溝通時間。

▲錠嵂保經AI人工智慧，拍下保單首頁，接著把照片上傳至系統，即可快速閱覽保單健診服務。（圖／記者楊絡懸攝）

洽吧智能創辦人趙式隆表示，保單健診是一個讓「深度學習」（Deep Learning）驅動的人工智慧落地應用的絕佳場域。除了OCR技術辨識保單取代人工登打，洽吧智能導入的「潛在語義索引」（Latent Semantic Analysis, LSA）讓機器能夠獨立閱讀保單內容，並作出初步決策。

「遇到機器無法正確判斷的資訊時，就再交由專業的第一線業務同仁處理。」趙式隆說，這整套人機協作流程是絕佳的「擴增智能」（Augmented Intelligence）應用範例，除了大幅提高行政作業效能，同時也讓業務同仁與保戶能更透明、即時溝通切身的保障規劃。

錠嵂保經指出，由於業界保單的版本樣式眾多，AI智能必須經過使用經驗累積，才會越來越聰明，因此採取「4階段開發進程」，第一階段先與數十位開發者小規模協作開發；第二階段擴大內部招募300多位優先使用者加入體驗回饋；第三階段是目前開放階段，進一步對全錠嵂超過2000位業務員開放使用；最後第四階段，則是不斷進行機器學習的優化，往未來開放保戶也能夠輕鬆使用的最終目標邁進。