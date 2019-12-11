台灣人爆買保險「全球最多張」！每人平均持3.3張保單　調查：民眾卻認為保障不足

▲法國巴黎保險發布「2019年全球保障型保險受訪者調查報告」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

法國巴黎保險11日發布「2019年全球保障型保險受訪者調查報告」，內容指出，台灣人平均持有3.3張保單，是全世界最高；然而，民眾認為「獲得保障」卻僅67%，低於亞洲平均，這項結果很有可能是台灣民眾喜愛購買儲蓄險有關。

法國巴黎保險委託國際市調公司針對全球26個國家，共2萬6000多人進行全球受訪者行為研究調查，從受訪者對生活現況的滿意度與對未來的期待、延伸至對自身保障的看法、再擴展至各國民眾在保險購買行為上的差異，進一步和各國當地情況結合，反映出各國民眾對於保障型保險產品的想法、需求和期待。

法國巴黎保險表示，在全球調查報告中，擷取出關於台灣受訪者對於保障型保險的看法和行為，統整出8大發現，其中，台灣受訪者平均持有保單約為3.3張，高於亞洲各國平均及全球平均；台灣受訪者擁有壽險保單的比例為66%，高於韓國51%、日本55%，以及全球平均47%。

▲法國巴黎保險亞洲區總裁黃 金喜 葹。（圖／法國巴黎保險提供）

值得一提的是，雖然台灣民眾購買保險比例較高、滲透率高，但受訪者認為「已獲得保障」的比率僅有67%，低於亞洲平均且未明顯高於日本與韓國。對此，法國巴黎保險認為，這個現象應是與台灣人過往多喜愛購買儲蓄險有關。

該調查也指出，台灣受訪者表示願意投保更多保險，尤其是醫療相關保險，最希望對抗的風險是「住院治療」；其次是「身故」及「罹患重疾」，都高於亞洲平均值。同時，台灣民眾願意透過購買保險以防範風險的比例，也高於亞洲國家平均，且會優先考慮購買「重大疾病／癌症保險」、「住院醫療險」和「意外險」。

此外，台灣民眾願意為買房、創業及買車而借款的比例非常高，願意為「買房」借款佔79%、「創業」借款佔66%、「買車」借款佔61%，相關比率皆高於日本與韓國。不過，因疾病及意外造成還款困難也是主要擔憂，擔心因「重大疾病」而無法還款的高達85%、擔心因「意外死亡」而無法還款的也佔81%，皆遠高於日本、韓國及全球平均。

調查也針對台灣受訪者測試詢問新形態保險，發現「長期照護保險」（為慢性疾病、殘廢或疾病，提供長期照護給付）佔最高91%，其次是「住宿平安險」（保障旅遊住宿時發生意外傷害）佔76%，再來是「智慧居家保險」（搭配智慧家庭裝置）佔74%，反映出台灣老年照顧需求增加、旅遊消費行為改變及對數位智慧家庭趨勢感到興趣。

▲法國巴黎人壽台灣分公司總經理戴朝暉。（圖／記者楊絡懸攝）

法國巴黎人壽台灣分公司總經理戴朝暉表示，這份調查報告中發現受訪者需求和保險行為，正反映出台灣整體所面臨的現況，法國巴黎人壽將針對研究發現，研發提供消費者所需的保障服務內容，例如快速理賠、受益人之心理及法律諮商等服務，同時協助推廣好的保險觀念，以期讓保障型保險能幫助更多消費者對抗生活中的種種不確定性。

至於台灣保險業即將面臨接軌國際會計準則17號公報（IFRS 17），是否會擔心相關政策？戴朝暉表示，法國巴黎人壽並不擔心IFRS 17，也會因應主管機關政策，調整保險商品的保障成分。法國巴黎人壽與合作夥伴銀行及通路共同努力，致力提升給予台灣消費者更好的保障服務。