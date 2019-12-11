南山人壽11月爆虧12億！「持股汰弱換強」累積前11個月獲利374.86億元

▲南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽公布11月獲利狀況，合併新契約保費約75億元，總保費達312億元；11月單月自結獲利損失約12億元。南山人壽解釋，主要是因為11月調整部分股票投資標的，汰弱換強，使得該月虧損。

南山人壽11月合併新契約保費約75億元，總保費約312億元；累計前11月稅後純益為374.86億元，較去年同期成長41%，每股稅後純益（EPS）為3.12元，仍維持市場領先；不過，11月單月自節獲利卻出現虧損12億元。

針對11月單月虧損，南山人壽解釋，因11月調整部分股票投資標的，汰弱換強，使單月虧損12億元，11月仍掌握市場波段，靈活調配股債部位，實現資本利得，也為未來巿場波動提前預作準備。另外，11月的淨值和淨值比都是今年以來的次高月份，顯示財務狀況穩健。

南山人壽11月合併新契約保費約75億元，業績動能貢獻來源以意外及健康險（A&H）、保障型商品為主，傳統型期繳商品也持續有穩定銷售量。

至於南山產物，11月總保費收入達4.49億元，較去年同期成長13%。其中，個人險簽單保費收入達3.45億元，較去年同期成長14%，主要是因為年初推出「車禍理賠快速受理」服務，保戶於車禍發生時只要撥打服務專線，進線即可完成理賠受理，持續帶動業績成長。