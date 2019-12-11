三商美邦人壽洗錢防制有缺失　金管會祭出120萬罰單

▲三商美邦人壽辦理業務時，違反洗錢防制及保險法相關規定，金管會今天開罰120萬，並予以2項糾正。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（11）日公布最新裁罰案，三商美邦人壽辦理保險業務，發現有違反洗錢防制法及保險法相關規定，依保險法處以罰鍰120萬元，並予以2項糾正。

金管會保險局表示，三商美邦辦理業務時，出現4項缺失，首先是辦理疑似洗錢或資恐交易的監控作業，沒有將預警案件與監控作業執行等項目，納入相關內部作業規範，另針對經常以大額現金還款者，也沒有檢視評估交易目的合理性、留存驗證紀錄等情形，因此違反相關法令規範。

再者，三商美邦人壽辦理法人客戶實質受益人辨識作業，沒有確實取得法人客戶股東資料的情形。保險局指出，這與防制洗錢辦法第3條第7款第1目及保險業內控辦法第5條第1項第13款規定不符。

第三為公司利用資料庫辦理姓名及名稱檢核作業，對命中資料庫名單的待處理案件未及時清理，有不利控管客戶風險，最後是公司在疑似洗錢態樣的監控，對於符合預警標準的案件，未辦理檢視作業，皆有礙健全經營之虞。

保險局指出，三商美邦人壽這項裁罰案，是依照保險法第171條之1第4項規定，處以罰鍰計120萬元，並依同法第149條第1項規定予以2項糾正。