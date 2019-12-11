早餐漢堡吃到鋼絲、奶茶吸出硬物！　她噁吐「泛黃指甲」秒反胃：我還嚼了...

▲原PO在早餐店奶茶裡喝到指甲，讓她當場反胃嘔吐。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

在食物裡吃到頭髮、菜瓜布這都很常見，但有見過食物裡有指甲的嗎？一名網友發文表示，因為一家早午餐店的食物好吃，一家則是奶茶好喝，於是她分兩家買早餐，但沒想到她先吃了其中的漢堡後，竟發現有鋼刷的鋼絲，當下她不以為然，便喝了口另一家店的奶茶，沒想到也喝到異物，吐出來一看竟是指甲，讓原PO崩潰直呼，「到底是有多衰！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，10日中午她外出買了早餐，而因為一間食物好吃，一間奶茶好喝，她於是分兩間購買，但沒想到，吃漢堡吃到一半，發現有鋼刷的鋼絲，當下原PO心想，「好沒關係，這輩子也不是第一次吃到這東西...曾經還吃麵吃到一半發現蟑螂在下面，我都算了，也沒吐還什麼...」。

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沒想到，異物連環爆，原PO接著拿起一旁的奶茶喝，但...「他妹的喝了奶茶後發現怎麼也有東西...」，起初以為又是鋼絲，但沒想到，吐出來一看後，竟是指甲，讓原PO當場崩潰，「X！我還咬了幾下！我受不了...我太難了！這真的讓我反胃到真的吐了」。

這篇文章一出，也讓網友看了反胃，紛紛留言，「指甲蠻扯的！衛生真有問題...」、「2間都中獎，其中一間還特別獎（指甲），妳這運氣真是沒得講啊」、「該慶幸我只吃過頭髮和蟑螂和鋼刷絲嗎？」

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