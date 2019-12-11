校園轉型正義首例！名醫唐心北驟逝...陽明大撤大過並納校史

▲唐心北於民國74年自陽明醫學院醫學系畢業。（圖／陽明大學提供）

記者崔至雲／台北報導

陽明大學學生獎懲委員會日前臨時會議全數通過，以修復式轉型正義精神，撤銷醫學系第四屆校友唐心北於1984年所受的大過處分。陽明大學指出，這是校方第一次主動撤銷校友的記過，是台灣校園轉型正義首例。但不幸，唐心北上個月中與太太爬山過程中心肌梗塞，就醫仍不治，許多病患、同學、親友紛紛留言感念他對精神醫療的貢獻。

唐心北從陽明醫學院醫學系畢業後，先後在草屯療養院、嘉南療養院、台南市安南醫院精神科等服務，並擔任台南市康復之友協會與台南市憂鬱症關懷協會理事長；也受聘為內政部「家庭暴力及性侵害防治委員會」委員與「國家衛生研究院成癮次專科醫師培訓計畫」執行委員，積極推動成癮醫學成為新的次專科，更協助台南市府衛生局輔導藥癮者治療重回社會。11月16日下午唐心北爬山時突發心肌梗塞驟逝，許多病患、同學、親友紛紛留言感念他對精神醫療的貢獻。

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▲醫學系第四屆唐心北除獲得平反，也獲頒「榮譽傑出校友」。（圖／陽明大學提供）

陽明大學指出，民國73年，一名醫學系同學在台中榮總實習期間，於宿舍張貼一則稱呼老師是「老菸槍」的公告，以不雅暱稱稱呼師長，被認為有辱罵師長之嫌。時任班代的唐心北被認為「傲慢、偏見及未能善盡班代職責」，誤導同學對師長做不實攻訐，因而被學校記一次大過。

▲陽明大學頒給唐心北「榮譽傑出校友證書」。（圖／翻攝唐心北臉書）

35年後，學生獎懲委員會舉行臨時會議，並邀請總統府人權諮詢委員會委員黃嵩立教授列席。陽明大學說，經出席委員審查相關文件，唐心北當年係基於班代職責，赴台中榮總與班上同學討論班務，並無客觀證據證明他授意該名同學對師長做不實之攻訐。因此，經討論後表決，以11票全數一致通過，應以修復式轉型正義之精神，予以撤銷唐心北於民國73年8月27日記大過之處分；並徵詢當事人家屬意見，如獲家屬同意，將委請校史館藏案典藏，作為人權教育之參考文獻。

陽明大學也說，唐心北在校就讀期間，積極參與學校第一支醫療服務隊，協助偏遠地區醫療服務工作，並創立服務性社團「勵青社」；畢業後終生投入精神醫學領域，在台灣成癮精神醫學、司法精神鑑定上，開創堅實基礎並培育人才無數多次。陽明除回復唐心北名譽，也特地頒發唐校友「榮譽傑出校友證書」，以表彰他對母校及社會之貢獻。