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立院三讀將設國家人權委員會　監察院：責無旁貸

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▲▼監察院 日據時代建築 古蹟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會10日三讀通過《監察院國家人權委員會組織法》草案，監察院下將設國家人權委員會，並由監察院長擔任主任委員，讓監察院推動善治及人權保障的功能將更完整。對此，監察院表示責無旁貸，將於法案公布後即按預訂時程積極籌設國家人權委員會，更使我國在人權促進與保障上邁入新的里程碑。

立法院會10日三讀通過《監察院國家人權委員會組織法》草案。三讀條文提到，監察院為落實憲法對人民權利之維護，奠定促進及保障人權之基礎條件，確保社會公平正義之實現，並符合國際人權標準建立普世人權之價值及規範，依據《監察院組織法》第3條第2項規定，設置國家人權委員會。

監察院表示，作為國家監察機關，除查察政府機關及其人員違失，更藉由收受人民陳情案及調查職權之行使，肩負保障人權之責。為回應各界期待，監察院經多年研議討論，今年6月11日於監察院會通過「監察院國家人權委員會組織法草案」、「監察院組織法部分條文修正草案」及「監察院各委員會組織法部分條文修正草案」等3法案，並送立法院審議。

監察院說明，經立法院三讀通過該等法案，將於法案公布後即按預訂時程積極籌設國家人權委員會，更使我國在人權促進與保障上邁入新的里程碑。

監察院指出，過去監察院一直扮演人權保護之角色，自第五屆監察委員就職以來共處理76579件人民書狀，並完成1435件調查案。這些調查案中，共有839案涉及人權議題；其中，經監察院糾正者達304案、彈劾48案、糾舉1案。

監察院強調，任何人不論其身分，不管在家裡、學校、安置機構，甚至在監所、矯正機關，皆享有基本的人權；而這是在任何情況下，都不應該被剝奪的。

此外，監察院歷年亦舉辦多場人權研討會，邀請各界就「原住民族土地權利」、「被強制安置之兒童及少年之家庭權利」、「老人人權」、「身心障礙者權利」及「監察機構之人權職能」等議題，進行深入探討，並就研討會發現之重大人權問題進行調查，以促進相關人權問題之改善，並喚起社會關注。

監察院表示，未來將透過國家人權委員會之運作，積極處理人權侵害案件，建構更完整之人權保護網絡，監察院對此責無旁貸。

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