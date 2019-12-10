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華山分屍／陳伯謙辯受他威脅「護親友認殺人」　「Eric」出庭大家都傻眼

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▲▼華山分屍案。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲陳伯謙辯「華山分屍案」中，受「Eric」威脅才承認殺人，但法院依照他所指認的照片，真把「Eric」傳喚到庭，卻發現陳伯謙所指「Eric」的各種細節，根本與到庭的證人不一樣，讓律師痛批陳伯謙「根本在捏造幽靈」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅志華／台北報導

「華山分屍案」兇嫌陳伯謙於2018年5月間，向被害高姓女子求歡不成，竟強行性侵後將她勒斃，又將高女分屍13塊，還刻意將乳房作防腐處置，經一審判死刑後，目前二審進行中。北院12月10日民事開庭，律師延續陳伯謙翻供內容否認殺人，稱會自白是受真正殺人的「Eric」威脅，但高家律師表示，陳根本在說謊，高家人依高女受害，向陳求償1500萬元。

律師表示，陳伯謙當初會自白性侵殺人，是因「Eric」威脅要對他家人、甚至年幼的孩子不利，又有一名徐姓男子逼他主動坦承犯行，否則要「找人來處理」，陳伯謙擔心會連累案發當天，與受害高女同樂的友人，顧及親友下，才會將性侵、殺人等重罪「一肩扛下」。

▲▼華山分屍案兇手陳伯謙。（圖／記者吳銘峯攝）

華山分屍案兇手陳伯謙。（圖／記者吳銘峯攝）

但究竟「Eric」是多麼可怕，讓陳伯謙甘願背上殺人重罪，讓法官相當好奇，律師補充，「Eric」威脅當下，陳伯謙剛在草堂意外「發現」高女的屍體，身心極度恐慌，且依一審時的精神鑑定，陳伯謙的人格會將外在壓力放大，他的「受害指數」更高達98%；律師表示，陳伯謙承認有毀屍、棄屍，若高家是針對「毀屍、棄屍」部分的話，他很願意賠償。

但高家委任律師表示，即使是一般人，都知道性侵、殺人是極嚴重的罪，陳伯謙會這麼有義氣、為了不連累朋友去坦承犯罪，實在難以相信；且依陳伯謙畫像及照片指認，稱「Eric」有「180公分高、戴著G-Shock手錶」，當法院二審真的將照片中的陳姓男子傳喚到庭時，僅170公分的陳男卻相當困惑，表示他不但沒戴G-Shock手錶、英文名也不叫「Eric」，甚至根本沒到過華山草堂；高家委任律師痛批，陳伯謙根本是為虛構「Eric」而做「幽靈抗辯」。

高家律師再批，即使陳伯謙承擔高家人全部的索賠，也不會影響刑事刑責，但陳伯謙卻僅就「毀屍、棄屍」部分來談賠償，根本毫無誠意，這種態度才會影響他在刑事的量刑。本案將於2020年2月12日續審。

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