想要寶寶男友卻戴套！下秒秀「小洞洞」解釋功能：要過篩　女友超吐血

▲保險套是最常見的避孕措施。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

還沒準備好迎接新生命的時候，不管是夫妻或情侶都會戴上保險套避孕，但都已經想要有寶寶了，怎麼男方還是戴起套套了呢？臉書《靠北性事》日前貼出一則投稿，「最近跟男友說想要有寶寶，結果他反而戴套了」，她好奇問男友原因，奇葩理由讓她滿頭問號「他在公鯊小？」貼文內容讓網友紛紛笑噴。

女網友投稿文中表示，最近她跟男友說「想要有寶寶」，結果纏綿時男友反而戴起保險套了，「我問他為什麼要戴套，他把套子拿給我看上面有很多小洞。」看到這一幕，原PO一頭霧水，就問男友要幹嘛，「他居然跟我說他要過篩，看能不能過濾不好的精液。」

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▲男友在保險套上戳洞，想篩選掉不好的精子。（示意圖／pixabay）

異想天開的腦洞讓女網友忍不住直呼「他在公鯊小？」網友也紛紛笑噴，「他老爸當初就是忘了要先過濾」、「你男朋友是餐飲科的吧？過篩，他以為是麵粉哦」、「換個男朋友吧」、「蛋液要去雜質無誤」、「我覺得這還滿有情趣的ㄟ（腦迴路清奇」、「足夠優秀的，才能突破重重難關的概念，他X的玩百戰百勝嗎？」

不過這種想法，也讓不少人很擔心健康教育的觀念倡導，「如果智商會遺傳的話，勸你們別生」、「這就為什麼要教性教育的原因」、「我們的健康教育有這麼失敗嗎」、「再不好好上健教課啊」、「笑死，難道以為像蝌蚪那麼大嗎」、「這個要回去重修了吧！」

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