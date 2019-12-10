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兒子突發燒！單親媽遭刁難「事假要3天前請」　網看對話紀錄嘆：主管也兩難

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▲▼親子,家長,情緒勒索,父母,教養,家庭。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO也預料不到兒子會突然生病，又沒人幫忙照顧。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

一名女網友表示，她昨天早上起來發現兒子感冒發燒，只好和課長請假帶小孩去看醫生，結果今天兒子狀況依然不太好，她媽媽又剛好不在，所以沒人幫忙顧小孩，她只好再度向課長請假，怎料這次卻被對方要求「要提前三天請假」，讓他氣到PO文抱怨。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她本身是單親媽媽，獨自撫養8歲大的兒子，平時還有爸媽會幫忙照顧，不過，家人昨天出遠門臨時趕不回來，她總不能把生病的兒子獨自丟在家，所以傳訊息向課長請假。本來以為爸媽昨天半夜會回來，今天就能幫忙照顧兒子，結果今天早上才看到媽媽傳來的訊息說，「無法趕回來幫忙照顧小孩，妳請假」，於是原PO趕快再傳訊息向課長多請一天假，想不到對方這次竟回應，「事假按勞基法規定，要提前三天請假。」

請繼續往下閱讀...

▲▼兒子生病請假被主管刁難。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友認為主管其實也很為難。（圖／翻攝自爆怨公社）

她看到訊息的當下，強忍著怒火回傳，「小孩生病不可能三天前就預料的到吧！」課長卻說，「妳昨天知道妳女兒生病了，所以昨天就可以請今天的假。」冷血回覆讓原PO感到非常心寒，自己請假也是逼不得已，卻被主管如此刁難。網友也表示，「這主管還好嗎？他知道他父母重病，所以提早請喪假嗎」、「好不通人情」、「那家庭照顧假呢？喜歡搬法規，那就搬法規囉。」

但也有網友站在主管的立場替他說話，「可能人力調動會來不及吧，因為今天你突然請今天的假，主管總不可能叫突然叫休假的人上班」、「如果我今天臨時才知道我的同事請假，我卻要做他的工作，好不容易今天有約或休假突然要幫忙代班我會有點不開心，畢竟出來工作就是要安排好小孩事宜」、「很兩難，公司也是要營運，臨時請假，剩下沒做的苦的還是同事。」

事實上，勞基法並沒有規定事假要提前三天請，「勞工因有事故必須親自處理者，得請事假」，只要一年不超過14日即可，所以原PO當天請假並沒有違法，但臨時沒上班確實會影響到其他員工，如果已經確定某一天有事情，最好早點向主管請假比較好，以便公司調度人力。

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