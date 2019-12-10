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耕莘專校離奇性侵！留宿色男不顧熟睡麻吉　床邊指伸他女友褲內

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圖、文／鏡週刊

天主教耕莘健康管理專科學校接連傳出性醜聞，今年初才爆發學長抽籤要學弟幫忙手淫的猥褻案，最近又有一起男學生指姦女同學的性侵案。誇張的是，案發當時，女同學的男友就睡在隔壁，情節宛如A片。

本刊接獲爆料，指校方處理2起性醜聞時，不但未依規定在24小時內向上通報，還在性平會議要求被害人原諒加害者，企圖大事化小，最後只將加害人記過處分，引發學生及家長反彈。

手淫案受害學生的家長曾在臉書發文，痛批耕莘專校企圖息事寧人。（翻攝臉書）

11月初，宜蘭地方法院針對一起性侵案做出宣判，一名20歲的男子涉嫌指姦同年齡的女子，被法官依乘機性交罪判處1年8個月有期徒刑。因男子還是學生、沒有前科，加上事後以50萬元與女方達成和解，法院最後宣告緩刑4年。

本刊調查，這起性侵案的加害人及被害人，都是天主教耕莘健康管理專科學校宜蘭校區的學生，犯案過程十分誇張，猶如A片情節。

該案被害人小瑜、加害人小鄭，以及小瑜的男友阿樹（3人皆為化名）都是耕莘專校的學生。今年3月某天晚上，小鄭到阿樹住處作客，小瑜也在場，三個好友有說有笑、打打鬧鬧，相處十分融洽。到了深夜，阿樹留小鄭過夜，阿樹與小瑜睡在床上，小鄭則睡在床邊的地板上，不料看似美好的同窗之誼，最後卻變了調。

當晚，小鄭見小瑜穿著睡衣，起了色心，竟不顧與阿樹的交情，更不管小瑜是否願意，趁他們熟睡時，悄悄爬上床，先撫摸小瑜大腿，接著親吻其臀部，最後欲火中燒，把手指伸進小瑜內褲指姦得逞，但也讓小瑜從夢中驚醒，因她激烈反抗，小鄭才嚇到停手。

宜蘭地方法院將指姦同學的小鄭依乘機性交罪判刑1年4個月。（翻攝維基百科）

對於這起離奇性侵案，耕莘專校回應表示因事發時，加害人與被害人都沒有讓學校知道，學校最後才知悉，在24小時內即通報教育部，沒有疏失。且因當初加害人沒說有「性侵行為」，校方才會以「猥褻行為」給予2大過處分，但被害人申覆後，已在11月底另開委員會，給予加害人退學處分，並在12月初，將處分結果寄給雙方當事人。

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


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