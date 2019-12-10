2020年超強「愛情運」3星座　專家：第3名能「開花結果」！

▲2020年愛情可以甜蜜蜜的前3星座。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

圖文／周刊王

再剩不到1個月2019年即將結束，許多人除了在事業、財運上期待有好運，愛情方面也有不少單身者希望順利脫單，已有伴者也期盼感情更好、更甜蜜。星座專家艾菲爾在《命運好好玩》節目中列出2020年感情可以甜蜜蜜的前3名星座，快來看看你有沒有上榜吧！

第一名 射手座

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「歲月靜好，珍愛時光」，射手座過去在愛情路上跌跌撞撞，但在2020年會發現愛情「越平淡越幸福」，簡單的愛情會讓你感到幸福的滋養，開始喜歡上老夫老妻的感覺。

▲第1名的射手座感情是愈平淡愈幸福。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

第二名 摩羯座

「守著承諾，相信幸福」，摩羯除了希望能遇到一個自己所愛的人，也希望對方願意給自己金錢。艾菲爾說道，摩羯只要相信「這份承諾」，堅持對愛的期待，將會出現跟你擁有相同信仰的人。

▲摩羯要堅持自己對愛的承諾。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

第三名 雙魚座

「真心愛情，沒有壓力」，雙魚座在過去可能有遇到不錯的對象或喜歡的人，但都伴隨著一些壓力。如今雙魚在2020年不只會碰到喜歡的人，且外在阻礙或環境困擾都會慢慢排除。艾菲爾表示：「雙魚座在一個真心對象出現，且沒有壓力的狀況下，愛情就能夠甜蜜發展。」更是會一直順利朝著「開花結果」的道路向前進。

▲雙魚在2020年愛情道路上會一切順利。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

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