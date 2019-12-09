時常插口袋！他雙手突發黑...爬文驚見得了「血栓」　醫一看傻了

▲四川男雙手發黑，以為自己得了血栓。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

四川瀘州近日一名男子雙手突然發黑，時間還長達半天，心急的他趕緊上網爬文，發現自己可能得了血栓。不過，醫生為他診斷後，卻發現他的手不腫也不痛，且手指側邊的皮膚也都正常，最後讓他用肥皂洗了2次手後，沒想到馬上恢復正常，才發現這是一場烏龍。

綜合陸媒報導，這名男子11月28日突然發現自己的雙手發黑，於是上網爬文以為得了血栓，下秒趕緊就醫。「他拿雙手給我看，我當時就震驚了一下。」醫生說，他讓男子把雙手掌打開，發現手指側邊的皮膚都是正常的膚色，「我覺得這個可能不是血栓」。

醫生後來拿了一塊肥皂給男子，讓他去洗了2次手，結果洗完皮膚就恢復正常。事後，男子還稱感覺自己的手已經沒有問題，最後在醫生的追問下，才發現他雙手發黑的原因，是褲子褪色所致，加上他平常有插口袋的習慣，才會因此染上顏料。

事件曝光後，也引發網友熱議，紛紛留言指出「百度一下，都是絕症」、「前兩天肚子痛，百度了一下，覺得可以準備棺材了」、「這個醫生能憋住沒笑也是不容易啊哈哈哈哈」、「原諒我不厚道的笑出了聲」、「有病百度，癌症起步」、「自己把自己嚇死了」、「一問網友都是病，再問百度墳已訂」、「還好虛驚一場」。

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