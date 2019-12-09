蓮池寶塔祭拜遭反鎖...他驚恐受困2小時！　警「一座一座找」解危

▲台南市張姓民眾受困南區竹溪禪寺蓮池寶塔內驚恐萬分，六分局大林派出所警員薛訓裕、謝詩涵等2員及時救援脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區張姓男子，因思念親人前往南區竹溪禪寺蓮池寶塔內祭拜，因未注意寺方寶塔開放之時間而被鎖在塔內驚恐不安，台南市警六分局員警據報，協助及時請寺方開鎖，順利救援張姓民眾脫困，令張民十分感激。

台南市警六分局大林派出所警員薛訓裕、謝詩涵等2員，12月7日上午巡邏時，接獲通報有民眾被反鎖受困於崇孝靈骨塔隔壁新塔內，警方馬上驅車前往崇孝塔查處，惟到達該處，該塔正值開放狀態，且尚有民眾進出祭拜，未發現有民眾受困於塔內情形，且經詢問塔方管理人員，亦表示未有接獲民眾受困情事。

警方致電報案人詢問確實受困位置及情形時，報案人向警方表示因被反鎖受困塔內2小時，塔內光線不佳，又拍打該塔鐵門求救皆無人回應，內心極度緊張恐慌，所以報案人無法在電話中，向警方明確描述受困地點為何，薛等2員於是在電話中一邊安撫報案人恐慌之情緒，一邊請報案人詳細觀察受困地點有無明顯之地標可供警方尋找。

警方研判該處雖有寶塔數座，惟相隔不遠，且報案人張民明確表示係在竹溪禪寺附近，警方遂以步行方式逐一查訪轄內崇孝塔鄰近之忠靈塔、竹溪禪寺內數座寶塔，最終在竹溪禪寺內蓮池寶塔，聽到報案人拍打鐵門呼救之聲音，警方立即請寺方協助開鎖，順利讓被反鎖受困之張姓民眾脫困。

經了解，張姓男子於7日早上9時因思念親人，前往竹溪禪寺蓮池寶塔內祭拜，可能未注意寺方寶塔開放之時間，而被反鎖受困於搭內，張民對警方熱心為民服務，救援他脫困備感溫馨，向警方連連道謝。據警方了解，竹溪禪寺蓮池寶塔原則初一，十五才開放，張男進入是個案，未料遭其他師父誤鎖，警方找到第3座才找到人，前後約30分鐘。

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