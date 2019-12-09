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影／北工大拼三連霸！　江仲豪嘆「壓力非常大」：沒有進步空間

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▲▼ 海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲開幕儀式在深圳中山公園舉辦 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

「第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽」7日於深圳開幕，兩岸42支隊伍將在8個場地進行100場棒球比賽，決出5個組總冠軍。已經連續衛冕2屆大學組冠軍的北方工業大學，今年再度出征拼三連霸，62歲的教練江仲豪就來自台灣，曾擔任職棒聯賽兄弟象隊的總教練。他指出，惠台26條的推出，提高了台灣學生來對岸打棒球的參與度，這有利於他們的發展。

江仲豪2013年接受北工大的執教邀請，並帶了8位台灣高中棒球特長生前來，在前兩屆的海峽兩岸學生棒球聯賽中，北工大校隊都獲得了冠軍。江仲豪向《ETtoday新聞雲》透露，這8位同學已經畢業，其中有6人留在大陸擔任培訓教練，如今球隊迎來第二批台灣學生，共10人。

儘管今年是第三次前來深圳參賽，但江仲豪直言，由於前兩年都拿下冠軍，所以這屆壓力非常大，「我們沒有進步空間，但是想保持這樣的成績。」

▼江仲豪在接受記者訪問 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽 。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於兩岸棒球聯賽的交流，江仲豪說，這樣的活動能讓台灣打棒球的人知道，大陸也在發展這塊，這是好事，加上「惠台26條」中提出體育方面，這都提高了台灣的參與度，有利於學生發展，但希望大陸能開放更多的發展機會，「因為不少球員畢業後只能當教練，這是比較可惜的地方。」

談起大陸近年的發展，江仲豪表示，剛來的時候孩童棒球教學很少，但現在北上廣深這類一線城市和部分二線城市，都開展了相關培訓，不過大陸棒球要發展，最困難的地方就是讓高中愛好者有更好的機會去讀大學，因為多數高校沒有開放棒球類招生，學生還是要參加高考，這導致家長不願意高中孩子繼續打棒球，「棒球在高中是最能進步的時候，結果就斷層了。」

▼ 北工大校隊中有不少台灣學生 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽 。（圖／記者蔡儀潔攝）

作為第二批台灣體育特招生，長榮大學的賴泓任如今在北工大就讀大二日文系。他透露，當初是考慮到，自己的實力在台灣「不算太好」，來這裡比較會有發展的機會，這次比賽希望能幫學長完成三連霸的目標，將來也希望能留在大陸擔任教練。

▼賴泓任去年來到北工大 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽 。（圖／記者蔡儀潔攝）

作為兩岸規模最大的單項體育交流賽事，「第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽」於7日至12日在深圳舉行。經過兩岸為期一年的資格賽、分站賽，最終決出42支隊伍進入總決賽。其中，台灣代表隊分別來自台北市、台中市、新北市等8個縣市，參與院校包括中原大學、台北東園小學等21支大中小學棒球隊，共計455人。

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