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維多利亞瀑布水量砍半剩微弱細流　非洲南部陷乾旱危機還停電

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實習記者曾筠淇／綜合報導

非洲南部因為氣候變化的緣故，導致具有毀滅性的乾旱危機發生，還讓貴為世界三大瀑布之一的維多利亞瀑布（Victoria Falls）在2019年的平均水流量下降了一半，水位降至25年以來最低。世界上雄偉的自然奇觀現在淪為「細流」，底部甚至還露出水坑，如果氣候繼續惡化，還可能在未來永遠枯竭。

據英國《太陽報》、《衛報》報導，維多利亞瀑布位在非洲南部的尚比西河（Zambezi River）上，同時也在尚比亞（Zambia）和辛巴威（Zimbabwe）的邊界上，是地球上極為偉大的自然奇觀。它是尼加拉河（Niagara River）的兩倍大，當極大的水流衝入355英尺（約108公尺）的峽谷，聲音震耳欲聾。

▲維多利亞瀑布。（圖／路透）

▲維多利亞瀑布因氣候乾燥而陷入危機。（圖／路透）

維多利亞瀑布雖非最高或最寬的瀑布，但以高度和寬度綜合觀之，卻被認為是最大的瀑布。不過這樣水勢洶湧的景象卻變了樣，維多利亞瀑布在2019年的平均水流量下降了一半，只剩下微弱的細流，底部甚至還露出了水坑。

尚比亞總統埃德加.倫古（Edgar Lungu）警告，除非採取緊急措施來阻止全球氣候變暖，否則維多利亞瀑布可能會永遠枯竭，「氣候變化是真實的，這些影響正在慢慢摧毀人類，我們必須解決這一個問題。」他還透過維多利亞瀑布乾旱的照片提醒人類，氣候變化會對環境以及生活造成極大的影響。

埃德加.倫古補充，「毫無疑問，像尚比亞這樣的開發中國家會受到氣候變化的影響最大，但承受其後果的能力卻最弱。」尚比亞和辛巴威都受到嚴重乾旱威脅，更讓數百萬人都必須仰賴糧食的援助，且兩國也都斷電，因為水力發電廠供電的水庫電量已降到11%。

遊客可能會隨著維多利亞瀑布的乾涸而離開，辛巴威當局也擔憂，在這一年內恐怕會完全沒有瀑布，也沒有水。這場旱災影響了不少野生動、植物，像是大象及鱷魚都因沒有雨水而難以生存，這些動物襲擊並殺死了比平常更多的人類。

國際鶴類基金會（ International Crane Foundation）的負責人理查德.貝勒弗斯（Richard Beilfuss）研究尚比西河長達30年，對此他則認為，氣候的變化正推遲季風來臨的時間，進而導致旱季更長、更令人痛苦。

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